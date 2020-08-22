Дети какого возраста могут обходиться без масок: ответ ВОЗ

Во время пандемии коронавируса детям старше 12 лет лучше находиться в общественных местах в защитных масках. Об этом передает Deutsche Welle со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ в обновленных рекомендациях указала, что 12-летние дети и старше наравне со взрослыми должны носить маски, чтобы уберечься от инфекции. Тогда как младшим детям рекомендуют надевать маски только тогда, когда невозможно соблюдать дистанцию. Так, дети от 6 до 12 лет могут находиться без масок, как рекомендует ВОЗ. Поскольку сказано, что они часто не умеют правильно надевать и снимать маски самостоятельно. Кроме того, эксперты признали, что защитные средства могут мешать детям во время учебного процесса в школах. Однако ВОЗ все же рекомендует детям находиться в масках, когда соблюдение дистанции не представляется возможным.

Отметим, что медицинские маски, по данным ВОЗ, лучше защищают от инфекций, чем пластиковые экраны.

Добавим, что статистика свидетельствует - дети меньше болеют коронавирусной инфекцией, чем взрослые.

Ранее сообщалось, Комаровский объяснил, почему маски не спасут украинцев от коронавируса.

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