COVID-19 в Украине: статистика заболевших по состоянию на 29 ноября

На этой неделе в Украине коронавирусная инфекция увеличила оборот и был установлен новый антирекорд по количеству новых случаев заражения. Ситуация продолжает обостряться, хотя за прошлые сутки прирост заболеваемости снизился.

коронавирус | фото: nashemisto.dp.ua

Согласно данным СНБО, по состоянию на утро 29 ноября еще 12 978 человек заболело коронавирусом. На данный момент диагноз COVID-19 установлен у 371 088 украинцев, еще у более 810 тысяч есть подозрение на наличие вируса в организме. Жертвами пандемии уже стали 12 213 человек, из них 120 — за прошлые сутки. А вот побороть коронавирус удалось 339 378 украинцам, из них 4 243 человека выздоровели за прошлые сутки.

Заболевание продолжает атаковать Киев (+ 1 740 новых случаев за сутки, Одесскую (+1 280 человек) и Днепропетровскую (+1 164 человека) области. Меньше всего больных продолжают фиксировать в Кировоградской (+144 человека) и Луганской (+54 человека) областях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, нужна ли вакцинация тем людям, которые уже переболели коронавирусом.

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