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Главная Новости Общество медицина Что такое "мозговой туман" после коронавируса и как его лечить
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Что такое "мозговой туман" после коронавируса и как его лечить

Коронавирусная болезнь оставляет много неприятных последствий

сегодня, 14:05
Автор:

Кириєнко Анна

К счастью, пандемия коронавируса идет на спад, однако болезнь успела нанести огромный ущерб человечеству. Ученые предупредили, что кроме проблем с легкими, сердцем и желудком, CoViD-19 поражает мозг.

Что такое "мозговой туман" после коронавируса и как его лечить

Последствия коронавируса: как побороть мозговой туман. Фото: slavdelo.dn.ua

После того, как человек переболел вирусом, наступает состояние "мозгового тумана" и истощение организма. Это состояние спутанности сознания.

Причин, почему эта проблема появляется, много: воспалительные процессы в теле, нехватка кислорода, ухудшение иммунитета.

Наиболее сильно проблема проявляется у людей с онкологическими заболеваниями и нарушениями в работе нервной системы.

Ученые отмечают, что эту болезнь нужно лечить как можно быстрее. Поэтому при первых симптомах спутанности сознания после перенесенного коронавируса, следует обращаться к врачам. Они уже назначат противовоспалительные препараты и гормональные лекарства.

Если поздно диагностировать болезнь, она может привести к нарушениям в работе мозга, паническим атакам, постоянному негативному настроению, агрессии, и даже проблемам со зрением.

Ранее сообщалось, что в Украине обнаружили шестерых производителей фальсифицированного масла. Фальшивое масло в частности поставлялось в учебные заведения Украины. В масле нашли большое количество стеринов — вредных веществ, которых в настоящем молоке практически нет. Подробности дела можно прочитать здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщал о трех худших продуктах для мозга. Работа головного мозга напрямую зависит от качества потребляемой нами пищи. Существует ряд продуктов, которые негативно влияют на наш мозг. Медики рекомендуют исключить их из своего рациона или значительно уменьшить их потребление. Список можно посмотреть здесь.


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Источник: https://kurs.com.ua/novost/293236-chto-takoe-mozgovoi-tuman-posle-koronavirusa-i-kak-ego-lechit?source=ukrnet
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