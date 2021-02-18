Что такое "мозговой туман" после коронавируса и как его лечить

К счастью, пандемия коронавируса идет на спад, однако болезнь успела нанести огромный ущерб человечеству. Ученые предупредили, что кроме проблем с легкими, сердцем и желудком, CoViD-19 поражает мозг.

Последствия коронавируса: как побороть мозговой туман. Фото: slavdelo.dn.ua

После того, как человек переболел вирусом, наступает состояние "мозгового тумана" и истощение организма. Это состояние спутанности сознания.

Причин, почему эта проблема появляется, много: воспалительные процессы в теле, нехватка кислорода, ухудшение иммунитета.

Наиболее сильно проблема проявляется у людей с онкологическими заболеваниями и нарушениями в работе нервной системы.

Ученые отмечают, что эту болезнь нужно лечить как можно быстрее. Поэтому при первых симптомах спутанности сознания после перенесенного коронавируса, следует обращаться к врачам. Они уже назначат противовоспалительные препараты и гормональные лекарства.

Если поздно диагностировать болезнь, она может привести к нарушениям в работе мозга, паническим атакам, постоянному негативному настроению, агрессии, и даже проблемам со зрением.

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