Что съесть, чтобы не облысеть: ученые настоятельно рекомендуют

Лысина - это не конец жизни. Дуэйна "Скалу" Джонсона она не смущает (фото из открытых источников)

Ученые убеждены: чтобы волосы были здоровыми и вообще – были, нет ничего важнее соответствующего питания. Правильно сформировать свой рацион нужно заранее, а не тогда, когда начинаешь активно лысеть.

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У большинства мужчин облысение (алопеция) начинается в 40%. Причины разные: генетика, частые стрессы, гормональные изменения, заболевания (известные случаи полного выпадения волос после коронавируса), неправильное питание. В этой цепочке питание – то, что человек точно может контролировать.

Китайские ученые обнаружили, что риск полного выпадения волос значительно возрастает у регулярно употребляющих сладкие газированные напитки. Злоупотребление сладостями тоже вредит волосам.

В зоне риска – любители чипсов. Известно, что чипсы могут содержать до 46% трансжиров, снижающих количество мужских гормонов. Облысение как раз и является одним из симптомов уменьшения уровня тестостерона в организме.

Еще один "убийца волос", по мнению ученых, – суши. А вернее, большое количество соли в их составе. Из-за нее кожа головы начинает очень интенсивно выделять жир, что становится причиной выпадения волос.

Последние исследования проблемы алопеции, проведенное британскими учеными, показали: облысение связано с дефицитом в организме двух микроэлементов – цинка и железа. Цинк улучшает работу сальных желез вокруг фолликулов. Железо – важная составляющая гемоглобина, который транспортирует по организму кислород, необходимый для роста любых клеток – волосяных в том числе. Цинк в организме человека не производится, поэтому получить его можно только из определенных продуктов. С железом ситуация проще, но его уровень тоже нужно пополнять, поскольку по разным причинам он может падать.

При дефиците цинка врачи рекомендуют налегать на яйца, молочные продукты, печень и говядину. Яйца лучше употреблять перепелиные – в них больше питательных веществ, к тому же есть витамин Е, участвующий в жировом обмене, и Омега-3.

Богатые цинком семена льна – их лучше употреблять сырыми, предварительно измельчив в кофемолке (кстати, они предотвращают не только выпадение волос, но и раннюю седину).

Больше всего хорошо усваиваемого железа содержится в печени и субпродуктах, баранине, говядине, мясе утки, креветках, консервированных морепродуктах, в рыбе семейства лососевых. Также оно есть в бобах и красном мясе. Кстати, усвоению железа очень способствует гранатовый сок – ежесуточно нужно выпивать 300 миллилитров.

Недавние исследования обнаружили еще один продукт, помогающий бороться с облысением: речь идет о васаби. Именно так – суши стимулируют выпадение волос, а подающий к ним термоядерный соус спасает от алопеции. Входящий в его состав зосапонарин активирует клетки волоска и способствует выработке коллагена, необходимого для восстановления волос. Причем более эффективен он при контакте с кожей головы. Но если употреблять его еще и внутрь, получится практически двойной эффект. Вот только васаби должен быть настоящий, а не тот соус сомнительного качества, который обычно мы едим.

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