Что делать, если у вас участился пульс

Как передает портал "Комментарии", пульс позволяет провести оценку работы организма и здоровья человека в целом. Высокий и слишком низкий пульс может свидетельствовать о развитии заболеваний или патологий.

Пульс. Фото: из открытых источников

Единого показателя нормы пульса нет. Для каждого человека он индивидуален. Но в медицине есть пределы усредненного значения нормы частоты сердцебиения. Показатели могут отличаться в зависимости от возраста. К примеру, у детей пульс значительно выше, чем у взрослых. В зависимости от возраста нормы показателей могут быть следующими: в возрасте от 18 до 30 лет средние характеристики нормы составляют от 60 до 80 ударов; в возрасте от 30 до 40 лет диапазон показателей будет составлять от 50 до 90 ударов; от 40 до 60 лет количество ударов будет колебаться от 50 до 95 ударов; у людей, возраст которых составляет от 60 лет, пульс может быть в промежутке от 60 до 90 ударов.

Если у вас высокий пульс – не паникуйте, успокойтесь, выпейте прохладной воды, полежите и перемерьте пульс минут через 15-20. Если пульс пришел к норме, это не опасно.

Если у вас высокий пульс и при этом возникают опасные симптомы – высокая температура, боли в животе или сердце, нарушение сознания и ориентации, головокружения или другие подобные, – необходимо немедленно вызвать скорую помощь и до ее приезда оставаться в постели. До приезда врачей не стоит принимать никаких лекарств, можно пить маленькими глотками прохладную воду без газа и добавок.

Если вы не знаете причины повышения пульса, стоит принять 30 капель раствора валерианы, пустырника, корвалола или валокордина, полежать и успокоиться. Можно положить под язык валидол, открыть окно, подышать свежим воздухом. Если у вас есть тонометр, измерьте давление, возможно, причина в его повышении.

Существует несколько способов, которые могут помочь справиться с высоким пульсом до приезда скорой помощи. Данные методы не следует применять больным с желудочковой тахикардией, которая развивается у людей с кардинальными сердечными патологиями. Частота сердечных сокращений при желудочковой тахикардии может равняться либо превышать 120 ударов в минуту.

При высоком пульсе и плохом самочувствии стоит глубоко вдохнуть, немного натужиться на выдохе, покашлять.

Несильно надавить на глазные яблоки, сильно сдавить ямку в области левой руки в месте перехода кисти, подержать это место зажатым около минуты.

Можно помассировать боковую поверхность шеи, в области сонных артерий.

Умыть лицо ледяной водой либо опустить голову в тазик с ледяной водой.

Если в доме есть лекарства, можно принять анаприлин под язык в дозировке 20 мг. Также можно принять 1 капсулу кордарона, либо 150 мг пропанорма.

При повышении давления стоит принять ваш привычный препарат и строго следить за давлением.

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