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Главная Новости Общество медицина Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 млн
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 млн

Больше всего случав заражения выявлено в США

сегодня, 20:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

По данным Университет Джона Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 50 млн людей, четверть из которых подхватили вирус за последние 30 дней. Напомним, университет получает данные напрямую от медицинских учреждений стран мира, используя также информацию из СМИ. 1,2 млн людей умерли от Сovid-19, почти 33 млн выздоровели.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 млн

Фото: newscity

Всемирная организация здравоохранения сообщает о 49,5 млн случаях инфицирования. Больше всего случав заражения выявлено в США (9,8 млн), Индии (8,5 млн), Бразилии (5,6 млн), России (1,76 млн) и Франции (1,7 млн). В США от вируса умерло боле 230 тысяч больных, отмечено в докладе ученых.

В отчете университета сказано, что  Европа опережает Латинскую Америку по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Всемирная организация здравоохранения  призывает человечество заняться подготовкой к новой пандемии. Отмечено, что нужно отдать приоритет улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям, а также обеспечению зарплатами медицинских работников.






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Источник: https://rg.ru/2020/11/08/chislo-zabolevshih-covid-19-v-mire-prevysilo-50-millionov-chelovek.html
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