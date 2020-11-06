ВОЗ заявила о необходимости готовиться к новой пандемии

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Владимир Лавский
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает человечество заняться подготовкой к новой пандемии. Об этом сообщается в новом докладе организации накануне 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
В документе отмечается, что имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения в части подготовки к чрезвычайным ситуациям страны быстро реализовывали задачи по сдерживанию и контролю распространения коронавируса.
В заявлении также говорится о необходимости отдать приоритет улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям, а также о важности обеспечения медработников "надлежащим вознаграждением".
Очередная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пройдет в период с 9 по 14 ноября в формате телеконференции.
Как ранее сообщали "Комментарии", врач рассказал, что нельзя есть и пить при COVID-19.
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