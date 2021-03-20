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Число заражений коронавирусом во всем мире превысило 121 миллион человек

Больше всего людей заболели коронавирусом в США, Бразилии и Индии

сегодня, 01:17
Автор:

Татьяна Веремеева

Количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире 19 марта превысило 121 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает "Интерфакс-Украина".

Число заражений коронавирусом во всем мире превысило 121 миллион человек

Коронавирус. Фото: ТАСС

Число жертв пандемии COVID-19 выросло до 2,69 млн человек, а вот выздоровели уже более 97 млн человек. Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в США, Бразилии, Индии – в каждой из этих стран заразились более 10 млн человек.

Согласно данным сайта Worldometer, который публикует оперативную статистику относительно всех важных событий в мире, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 346,8. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 662 человек, Бразилии — 1 тыс. 347, Индии — 115.

Напомним, официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант во время брифинга 19 марта сообщила, что на территории Европы началась третья волна пандемии коронавируса, однако она развивается различными темпами в отдельных странах Европейского союза, поэтому в ЕС необходимо ускорить вакцинацию от Covid-19.

Как ранее сообщали "Комментарии", Минздрав Украины призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса даже при наличии антител. В ведомстве пояснили, что не все антитела способны защитить организм от повторного заболевания. В ЦОС подчеркнули, что только антитела, которые вырабатываются после вакцинации, могут защитить от тяжелого течения Covid-19 и госпитализации. Как пояснили в ЦОС, антитела, которые формируются после выздоровления, отличаются от тех, к которым формируется иммунный ответ при вакцинации.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/731321.html
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