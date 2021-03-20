Число заражений коронавирусом во всем мире превысило 121 миллион человек

Количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире 19 марта превысило 121 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает "Интерфакс-Украина".



Коронавирус. Фото: ТАСС

Число жертв пандемии COVID-19 выросло до 2,69 млн человек, а вот выздоровели уже более 97 млн человек. Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в США, Бразилии, Индии – в каждой из этих стран заразились более 10 млн человек.

Согласно данным сайта Worldometer, который публикует оперативную статистику относительно всех важных событий в мире, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 346,8. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 662 человек, Бразилии — 1 тыс. 347, Индии — 115.

Напомним, официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант во время брифинга 19 марта сообщила, что на территории Европы началась третья волна пандемии коронавируса, однако она развивается различными темпами в отдельных странах Европейского союза, поэтому в ЕС необходимо ускорить вакцинацию от Covid-19.

Как ранее сообщали "Комментарии", Минздрав Украины призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса даже при наличии антител. В ведомстве пояснили, что не все антитела способны защитить организм от повторного заболевания. В ЦОС подчеркнули, что только антитела, которые вырабатываются после вакцинации, могут защитить от тяжелого течения Covid-19 и госпитализации. Как пояснили в ЦОС, антитела, которые формируются после выздоровления, отличаются от тех, к которым формируется иммунный ответ при вакцинации.

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