Число новых случаев заражения COVID-19 в Украине растет: статистика на 3 марта

По состоянию на 3 марта 2021 в Украине выявлено 7 235 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 319 медицинских работников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Статистика коронавируса в Украине - фото из открытых источников

Так, по официальным данным, наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в городе Киев (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

Глава Минздрава также сообщил, что за последние сутки выздоровели 5 118 человек, были госпитализированы 3 486 пациенив, зафиксировано 185 случаев смерти от последствий коронавирусной болезни. Также за прошедшие сутки было совершено 84 043 тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели 1 364 705 человек, выздоровели — 1 182 036 человек, а также умерли 26 397 человек.

Напомним, что же жители Украины начинают внимательнее присматриваться к процессу вакцинации и записываться в электронную очередь на получение прививки. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцинироваться сейчас стремятся более 38 тысяч украинцев. Такую информацию чиновник сообщил во время очередного брифинга. Политик убежден, что такая интенсивность записи (возможность сделать это через "Действие" открылась только 1 марта — ред.) Лишний раз демонстрирует готовность украинского населения к вакцинации. Также Степанов считает, что подобные факты помогают понять, насколько высок уровень доверия к решениям МОЗ у населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что людям, которые получили вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19, все равно придется постоянно носить защитные маски и соблюдать социальной дистанции. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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