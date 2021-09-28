Число новых случаев заражения COVID- 19 в Украине растет

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Александра Якубовская
Согласно информации Министерства
здравоохранения за прошедшие сутки, 27 сентября, в Украине было зафиксировано
6552 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них 572 детей, и 165 —
медработников.
COVID-19 - фото из открытых источников
Прививки проводились 896 мобильными бригадами по
иммунизации, 2971 пунктом прививки и 344 центрами вакцинации населения.
Также на сайте Минздрава указано, что за последние сутки:
- госпитализированных лиц с подтвержденными случаями
заболевания -1288
- летальных случаев — 143
- выздоровевших -2927
Осуществлено тестирований за сутки — 65812:
-методом ПЦР -31051
-методом ИФА -9067
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25694
Сколько больных COVID-19 было зафиксировано в Украине за
все время пандемии:
- заболели — 2 401 956 человек;
- выздоровели — 2 248 071 человек;
- летальных исходов — 55 863;
- проведено ПЦР-тестов — 12 741 131.
Наибольшее количество зараженных COVID-19 фиксируют в областях:
- Днепропетровской – 595
- Харьковской – 547
- Донецкой — 528
- Запорожской – 500
- Киевской — 461.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Также, Минздрав напоминает, что соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзером - спасает жизнь.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что карантин, который действует на территории Украины, может быть отменен весной 2022 года, однако при условии — необходимо делать прививку против коронавируса. Напомним, что в четверг, 23 сентября, Украина перешла в "желтую" зону карантина. Какие ограничения теперь действует на территории страны, читайте в материале издания.
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