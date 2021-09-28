Число новых случаев заражения COVID- 19 в Украине растет

Согласно информации Министерства здравоохранения за прошедшие сутки, 27 сентября, в Украине было зафиксировано 6552 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них 572 детей, и 165 — медработников.

COVID-19 - фото из открытых источников

Прививки проводились 896 мобильными бригадами по иммунизации, 2971 пунктом прививки и 344 центрами вакцинации населения.

Также на сайте Минздрава указано, что за последние сутки:

- госпитализированных лиц с подтвержденными случаями заболевания -1288

- летальных случаев — 143

- выздоровевших -2927

Осуществлено тестирований за сутки — 65812:

-методом ПЦР -31051

-методом ИФА -9067

- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25694

Сколько больных COVID-19 было зафиксировано в Украине за все время пандемии:

- заболели — 2 401 956 человек;

- выздоровели — 2 248 071 человек;

- летальных исходов — 55 863;

- проведено ПЦР-тестов — 12 741 131.

Наибольшее количество зараженных COVID-19 фиксируют в областях:

- Днепропетровской – 595

- Харьковской – 547

- Донецкой — 528

- Запорожской – 500

- Киевской — 461.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также, Минздрав напоминает, что соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзером - спасает жизнь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что карантин, который действует на территории Украины, может быть отменен весной 2022 года, однако при условии — необходимо делать прививку против коронавируса. Напомним, что в четверг, 23 сентября, Украина перешла в "желтую" зону карантина. Какие ограничения теперь действует на территории страны, читайте в материале издания.





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