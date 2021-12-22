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Четвертая волна пандемии: Польша сообщила о рекордном количестве смертей от Covid-19

Польша сообщает о самом большом количестве смертей от COVID в четвертой волне пандемии

22 декабря 2021, 12:19
Автор:

Карина Ожерельева
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Польша сообщила о 775 смертях от COVID-19, что является самым большим ежедневным показателем в четвертой волне пандемии коронавируса. Данные предоставило Министерство здравоохранения Польши. Об этом сообщает Reuters.

Четвертая волна пандемии: Польша сообщила о рекордном количестве смертей от Covid-19

Медицинский специалист лечит пациента в отделении для людей, страдающих коронавирусной болезнью (COVID-19) в городской больнице в Гливице, Польша - Reuters

Польша имеет дело со стабильно высоким ежедневным числом случаев в четвертой волне, что заставило власти усилить ограничения. В пятницу, 17 декабря, Польша сообщила о 18 021 новом случае коронавируса, общее количество инфицированных с начала пандемии превысило 4 миллиона.

"К сожалению, (смерти) преобладают среди пожилых людей и невакцинированных... мы не вакцинируемся и слишком поздно ходим в больницы", – сказал журналистам представитель министерства Войцех Андрусевич.

В министерстве также сообщили, что почти 83% из 775 человек, умерших за прошедшие сутки, были старше 65 лет, а 73% умерших не были привиты.

Как сообщали ранее "Комментарии", Европейский Союз заявил, что польский закон, который, по словам критиков, имеет целью заглушить новостной канал, который критикует правительство, создает серьезные риски для свободы и плюрализма СМИ. Неожиданно прошедшее через парламент законодательство усилит правила относительно иностранной собственности на медиа, в частности, повлияет на способность действовать телеканалу TVN24, принадлежащему американской медиа-компании Discovery.

Европейская комиссия заявила, что будет внимательно следить за происходящим в Польше, поскольку закон может привести к принудительным изменениям в структуре собственности медиакомпаний. Правящая националистическая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) уже давно заявляла, что иностранные медиа-группы обладают слишком большой властью в стране и искажают общественные дебаты.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/poland-reports-highest-number-covid-related-deaths-fourth-wave-2021-12-22/
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