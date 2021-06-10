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Главная Новости Общество медицина Черный грибок из Индии: Комаровский назвал пять случаев, когда заболевание опасно
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Черный грибок из Индии: Комаровский назвал пять случаев, когда заболевание опасно

Главным фактором инфицирования является состояние иммунной системы человека

сегодня, 11:12
Автор:

Елизавета Черных

Мукормикоз является инфекционным заболеванием, спровоцированным разными видами грибов. Черная плесень, так еще называют инфекцию, не является смертельной, если ее обнаружить вовремя и принимать соответствующие противогрибковые препараты. Однако, по утверждению известного врача-педиатра Евгения Комаровского, есть пять случаев, когда риск подхватить черный грибок увеличивается, пишет OBOZREVATEL.  

Черный грибок из Индии: Комаровский назвал пять случаев, когда заболевание опасно

Евгений Комаровский - фото из открытых источников

Cпециалист отметил, что главным фактором инфицирования является состояние иммунной системы человека. 

"Для человека с нормальным иммунным статусом болезнь абсолютно невозможна, так как споры грибов наша иммунная система мгновенно определяет и нейтрализует. То есть они в принципе для нас не опасны", – заявил доктор. 

Комаровский описал пять состояний, когда черная плесень может стать опасной для здоровья и жизни: 

- Наличие раковых заболеваний, когда организм ослабевает под воздействием химиотерапии; 

- Состояние, при котором снижается количество лейкоцитов в крови. Это происходит во время пересадки органов или инъекционном употреблении наркотиков; 

- При недостатке белка в организме, то есть, когда человек голодает;

- При высоком уровне железа в организме; 

- Нарушения кислотно-основного состояние крови (метаболический ацидоз). 

Напомним, что накануне правительство Индии заявило о начале новой эпидемии "черно плесени"(мукормикоза). Индийские врачи отмечают, что новая болезнь появляется у людей, которые длительное время находились в отделениях интенсивной терапии и получали кислородную поддержку. Кроме того, "черной плесенью" часто страдают диабетики, получавшие большие дозы стероидов.



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Источник: https://healthnews.obozrevatel.com/komarovskij-nazval-pyat-faktorov-kotoryie-uvelichivayut-risk-podhvatit-chernyij-gribok.htm?_ga=2.51072302.626319015.1623042600-1845868459.1618985042&_gl=1*180odz*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMzMxMD
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