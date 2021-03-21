Через сколько дней после вакцинации появляется иммунитет от Covid-19

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Кириєнко Анна
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал в эфире телеканала "Украина 24", через какое время у вакцинированных появляется иммунитет к коронавирусу.
Вакцинация от Covid-19: когда формируется иммунитет от болезни. Фото: rus.azattyq-ruhy.kz
По его словам, иммунитет к COVID-19 формируется с 14 до 22 дня после вакцинации.
Максим Степанов отметил, что в мире нет вакцины, которая на 100% защищала бы от болезни. Глава Минздрава предполагает, что незначительная часть людей может заразиться коронавирусной болезнью. Если же человек подхватит этот вирус, то болезнь будет протекать в легкой форме. Пациент легко перенесет симптомы и выздоровеет немного быстрее.
Глава Минздрава отметил, что побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 в Украине зафиксированы лишь в 0,5 процента случаев.
Напомним, недавно в Украине обнаружили необычную мутацию коронавируса. Новый штамм действует на организм более жестко — вызывает тяжелые и длительные формы заболевания, а также дает иную реакцию на привычную терапию. Повлияет ли мутация коронавируса на эффективность вакцинации? Об этом читайте в нашем материале.
Ранее сайт "Комментарии" рассказывал, что министр здравоохранения Максим Степанов объявил второй этап Covid-вакцинации в Украине. Сегодня в листе ожидания вакцинации находятся более 290 тысяч украинцев. Кто сможет получить прививки, читайте в нашем материале.
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