Через сколько дней должно вернуться потерянное обоняние: ответ врача

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Таисия Ерохина
Один из распространенных симптомов коронавирусной болезни — это потеря обоняния. Что делать, если вы перестали ощущать запахи, и когда обоняние вернется, рассказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".
По словам Дуброва, в таком случае врач назначает терапию в зависимости от степени тяжести заболевания, то есть специально для восстановления обоняния тех или иных манипуляций делать не нужно.
Напомним, в Минздраве перечислили симптомы легкой формы коронавирусной инфекции. Есть несколько факторов, которые позволяют больному лечиться дома, но под наблюдением медиков. Особое внимание врачи должны уделить состоянию пациента на второй неделе болезни. Ведь именно в этот период могут развиться осложнения дыхательной системы.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", врач озвучил одну очень распространенную, но опасную ошибку при лечении коронавируса в Украине.
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