Чем опасен дефицит железа для женщин

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Ольга Чародий
До 30-40% жителей Европы, в том числе Украины, имеют скрытый
дефицит железа. Иными словами, у каждой третьей женщины вполне может быть такая
проблема.
Здоровье (фото из открытых источников)
Железо является одним из основных микроэлементов нашего
организма. Создание гемоглобина и работа кроветворной системы напрямую зависит
от него. Благодаря железу наш мозг и весь организм в целом получает кислород.
Также железо влияет на формирование естественного иммунитета человека, что
особенно актуально в преддверии сезона первых осенних простуд, пишет
fondation-louisbonduelle.
Чем грозит нехватка железа в организме?
Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, снижение
уровня артериального давления
Снижение мышечного тонуса
Задержка физического и умственного развития, снижение
интеллекта, ухудшение памяти и концентрации внимания (у детей)
Нарушения работы иммунной системы
Снижение аппетита
Ломкие волосы, сухая,
потрескавшаяся и бледная кожа, ногти
Нарушение менструального цикла у женщин
Перепады настроения, кошмары, тревожность и повышенная
нервная возбудимость, нарушение сна
Особенно опасен недостаток железа во время беременности. Если плод не будет получать необходимое количество такого важного микроэлемента, то это чревато низким весом плода, а также отставанием в развитии и серьезными патологиями.
Как сообщали ранее когда уровень железа в крови падает, красные кровяные тельца не могут вырабатывать гемоглобин, это приводит к усталости и анемии. Вашему организму требуется постоянно пополнять запас железа, чтобы поддерживать уровень гемоглобина и Вашу продуктивность. Этого можно достичь, употребляя богатые железом фрукты. В некоторых продуктах железа больше, чем в других, например, в горстке инжира, финиках, абрикосах, гранатах или изюме. Железо также играет огромную роль в доставке кислорода и воды ко всем органам тела. Железо из других продуктов, кроме мяса, не так легко усваивается организмом.
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