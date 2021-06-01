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Чем опасен дефицит железа для женщин

Железо является одним из основных микроэлементов нашего организма

сегодня, 03:34
Автор:

Ольга Чародий

До 30-40% жителей Европы, в том числе Украины, имеют скрытый дефицит железа. Иными словами, у каждой третьей женщины вполне может быть такая проблема.

Чем опасен дефицит железа для женщин

Здоровье (фото из открытых источников)

Железо является одним из основных микроэлементов нашего организма. Создание гемоглобина и работа кроветворной системы напрямую зависит от него. Благодаря железу наш мозг и весь организм в целом получает кислород. Также железо влияет на формирование естественного иммунитета человека, что особенно актуально в преддверии сезона первых осенних простуд, пишет fondation-louisbonduelle.

Чем грозит нехватка железа в организме?

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Перепады настроения, кошмары, тревожность и повышенная нервная возбудимость, нарушение сна

Особенно опасен недостаток железа во время беременности. Если плод не будет получать необходимое количество такого важного микроэлемента, то это чревато низким весом плода, а также отставанием в развитии и серьезными патологиями.

Как сообщали ранее когда уровень железа в крови падает, красные кровяные тельца не могут вырабатывать гемоглобин, это приводит к усталости и анемии. Вашему организму требуется постоянно пополнять запас железа, чтобы поддерживать уровень гемоглобина и Вашу продуктивность. Этого можно достичь, употребляя богатые железом фрукты. В некоторых продуктах железа больше, чем в других, например, в горстке инжира, финиках, абрикосах, гранатах или изюме. Железо также играет огромную роль в доставке кислорода и воды ко всем органам тела. Железо из других продуктов, кроме мяса, не так легко усваивается организмом.


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