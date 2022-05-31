logo

BTC/USD

31518.29

ETH/USD

1968.11

LTC/USD

68.85

USD/UAH

36.10

EUR/UAH

38.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Цены на лекарства в Украине выросли на 20-25%: какие причины и что ответили в Гослекслужбе
commentss НОВОСТИ Все новости

Цены на лекарства в Украине выросли на 20-25%: какие причины и что ответили в Гослекслужбе

Рост цен на лекарственные средства в Украине: нардеп предлагает пути решения

сегодня, 09:30
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Украинцы жалуются на рост цен на лекарственные средства за последние три месяца, ведь они подорожали на 20-25%, а некоторые препараты выросли в цене до 40%. В Гослекслужбе и Аптечной профессиональной ассоциации объяснили причины. Об этом написал народный депутат и глава комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Цены на лекарства в Украине выросли на 20-25%: какие причины и что ответили в Гослекслужбе

Фото иллюстративное / Pixabay

По его словам, представители Аптечной профессиональной ассоциации заявляют, что дело не в увеличении наценки на отпускаемые в аптечных пунктах препараты. На рост цен повлияли изменения курса доллара и евро, рост цены на бензин и дизтопливо, усложнение логистики импортных лекарств, отсутствие оборотных средств в аптечных сетях, местами кадровый дефицит, снижение объемов продаж, необходимость искать ресурсы на возобновление работы аптек на деоккупированных территориях.

Как сообщил заместитель руководителя Госликслужбы Владимир Короленко, изменения цен на лекарства в аптеках отслеживают еженедельно. Гослекслужба проверяет стоимость 20 основных препаратов, к которым относятся сердечно-сосудистые препараты, анальгетики, противовирусные, от гипертонии и т.д. Однако результаты проверок сетей Гослекслужба так и не сообщила в ответе на депутатское обращение.

Цены на лекарства в Украине выросли на 20-25%: какие причины и что ответили в Гослекслужбе - фото 2
Цены на лекарства в Украине выросли на 20-25%: какие причины и что ответили в Гослекслужбе - фото 3

Михаил Радуцкий предлагает методы решения проблемы. Среди них возобновление деятельности как можно большего количества аптек в регионах и легальная онлайн-торговля лекарствами, кредитование аптечных сетей. Для торговли в Интернете до февраля были приняты все нормативно-правовые акты.

Как писал портал "Комментарии", штаб Сергея Притулы помогает лекарствами не только военным.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/radutsky
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!