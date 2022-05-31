Цены на лекарства в Украине выросли на 20-25%: какие причины и что ответили в Гослекслужбе

Украинцы жалуются на рост цен на лекарственные средства за последние три месяца, ведь они подорожали на 20-25%, а некоторые препараты выросли в цене до 40%. В Гослекслужбе и Аптечной профессиональной ассоциации объяснили причины. Об этом написал народный депутат и глава комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.



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По его словам, представители Аптечной профессиональной ассоциации заявляют, что дело не в увеличении наценки на отпускаемые в аптечных пунктах препараты. На рост цен повлияли изменения курса доллара и евро, рост цены на бензин и дизтопливо, усложнение логистики импортных лекарств, отсутствие оборотных средств в аптечных сетях, местами кадровый дефицит, снижение объемов продаж, необходимость искать ресурсы на возобновление работы аптек на деоккупированных территориях.

Как сообщил заместитель руководителя Госликслужбы Владимир Короленко, изменения цен на лекарства в аптеках отслеживают еженедельно. Гослекслужба проверяет стоимость 20 основных препаратов, к которым относятся сердечно-сосудистые препараты, анальгетики, противовирусные, от гипертонии и т.д. Однако результаты проверок сетей Гослекслужба так и не сообщила в ответе на депутатское обращение.

Михаил Радуцкий предлагает методы решения проблемы. Среди них возобновление деятельности как можно большего количества аптек в регионах и легальная онлайн-торговля лекарствами, кредитование аптечных сетей. Для торговли в Интернете до февраля были приняты все нормативно-правовые акты.



Как писал портал "Комментарии", штаб Сергея Притулы помогает лекарствами не только военным.

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