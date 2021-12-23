Бустерная доза AstraZeneca защищает от Omicron – исследование Оксфордского университета

Курс трех доз вакцины AstraZeneca против COVID-19 эффективен против быстрого распространения штамма коронавируса Omicron. Такое заявление сделала фармацевтическая компания в четверг, 23 декабря, ссылаясь на данные лабораторного исследования Оксфордского университета. Об этом сообщает Reuters.

Флаконы с надписью «Вакцина от коронавируса Astra Zeneca COVID-19» и шприц перед логотипом AstraZeneca - Reuters

Результаты исследования, еще не опубликованные в рецензируемом медицинском журнале, совпадают с результатами конкурентов Pfizer-BioNTech и Moderna, которые также нашли третью дозу, работающую против Omicron.

Исследование вакцины AstraZeneca показало, что после курса вакцинации из трех доз нейтрализующие способности против Omicron были в целом подобны тем способностям вакцины, которые проявлялись против штамма Delta после двух доз.

Компания, зарегистрированная в Лондоне, заявила, что исследователи Оксфордского университета, проводившие исследования, были независимы от тех, кто работал над вакциной из AstraZeneca.

"Если мы лучше поймем Omicron, мы обнаружим, что ответ Т-клеток обеспечивает надежную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации", – сказал Меня Пангалос, руководитель отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов AstraZeneca, имея в виду важный компонент иммунной системы, реагирующий на инфекцию.

Уровень антител против Omicron после повторной прививки был выше, чем у людей, инфицированных COVID-19 и вылечившихся от него естественным путем, добавил англо-шведский производитель лекарств.

Хотя предварительные данные положительны для компании, AstraZeneca заявила во вторник, 21 декабря, что сотрудничает со своим партнером Оксфордским университетом по созданию вакцины для Omicron, присоединяясь к подобным усилиям других производителей вакцин.

В Оксфордском исследовании проанализировали образцы крови тех, кто инфицирован COVID-19, тех, кто вакцинирован двумя дозами и бустером, а также тех, кто раньше был заражен другими штаммами, вызывающими беспокойство. Он включал образцы от 41 человека, которым было введено три дозы AstraZeneca.

Как сообщали ранее "Комментарии", в эпицентре вспышки штамма Omicron прошел пик заболеваемости.

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