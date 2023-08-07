Британские ученые начали разработку вакцины против "болезни X". Фото из открытых источников

Британские ученые начали разработку вакцин от новой пандемии. Ученые создали список опасных вирусов, которые способны быстро распространяться и в будущем заражать людей по всему миру. Какой из них прорвется и спровоцирует следующую пандемию, неизвестно, поэтому он получил название "болезнь X".



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Британские исследователи проводят свою научную работу в государственной лаборатории комплекса Портон-Даун, а команда состоит из более чем 200 ученых.

"Мы пытаемся подготовиться к тому, что если у нас будет новая болезнь X, новый возбудитель, мы сделали как можно больше этой работы заранее. Надеюсь, мы сможем предотвратить пандемию", — говорит руководитель Агентства здравоохранения Великобритании Дам Дженни Гаррис.

Первоначально британский центр разработки вакцин был сосредоточен на коронавирусе и тестировании вакцин против новых вариантов. Но теперь ученые расширили деятельность на патогены высокого риска, в частности, это касается птичьего гриппа, обезьяньей оспы, хантавируса и другие.

Исследовательский центр уже имеет определенные успехи, ведь разработал первую вакцину против Крым-Конго геморрагической лихорадки, которая распространяется клещами и в 30% случаев смертельна. В настоящее время вакцина проходит ранние испытания.

Гаррис называет несколько основных факторов, делающих новую пандемию более вероятной. В частности, это касается изменения климата. Тогда комары и клещи начинают перемещаться в зоны, где раньше было холодно. Еще одним риском является высокая урбанизация, когда люди живут рядом с животными и со временем вирус мутирует и передается в человеческую популяцию, как это было, например, с птичьим гриппом.

Ученые отметили, что их цель разработать вакцину за 100 дней против нового патогена, представляющего значительный риск возникновения пандемии.

"Обычно это занимает 5-10 лет. Для коронавируса это было около 360 дней. Это высокие амбиции. Но для некоторых вирусов это точно возможно", — говорит профессор Гаррис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВОЗ заявили об обнаружении у мужчины смертельного коронавируса MERS-CoV. Вакцины против него не существует.

Также "Комментарии" писали, что ученые выяснили максимально возможную продолжительность жизни человека.