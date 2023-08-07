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Британские ученые начали разработку вакцины против «болезни X»

Ученые из Британии разрабатывают вакцины против новой пандемии.

сегодня, 14:33
Автор:
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Slava Kot
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Британские ученые начали разработку вакцины против «болезни X»

Британские ученые начали разработку вакцины против "болезни X". Фото из открытых источников

Британские ученые начали разработку вакцин от новой пандемии. Ученые создали список опасных вирусов, которые способны быстро распространяться и в будущем заражать людей по всему миру. Какой из них прорвется и спровоцирует следующую пандемию, неизвестно, поэтому он получил название "болезнь X".


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Британские исследователи проводят свою научную работу в государственной лаборатории комплекса Портон-Даун, а команда состоит из более чем 200 ученых.

"Мы пытаемся подготовиться к тому, что если у нас будет новая болезнь X, новый возбудитель, мы сделали как можно больше этой работы заранее. Надеюсь, мы сможем предотвратить пандемию", — говорит руководитель Агентства здравоохранения Великобритании Дам Дженни Гаррис.

Первоначально британский центр разработки вакцин был сосредоточен на коронавирусе и тестировании вакцин против новых вариантов. Но теперь ученые расширили деятельность на патогены высокого риска, в частности, это касается птичьего гриппа, обезьяньей оспы, хантавируса и другие.

Исследовательский центр уже имеет определенные успехи, ведь разработал первую вакцину против Крым-Конго геморрагической лихорадки, которая распространяется клещами и в 30% случаев смертельна. В настоящее время вакцина проходит ранние испытания.

Гаррис называет несколько основных факторов, делающих новую пандемию более вероятной. В частности, это касается изменения климата. Тогда комары и клещи начинают перемещаться в зоны, где раньше было холодно. Еще одним риском является высокая урбанизация, когда люди живут рядом с животными и со временем вирус мутирует и передается в человеческую популяцию, как это было, например, с птичьим гриппом.

Ученые отметили, что их цель разработать вакцину за 100 дней против нового патогена, представляющего значительный риск возникновения пандемии.

"Обычно это занимает 5-10 лет. Для коронавируса это было около 360 дней. Это высокие амбиции. Но для некоторых вирусов это точно возможно", — говорит профессор Гаррис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВОЗ заявили об обнаружении у мужчины смертельного коронавируса MERS-CoV. Вакцины против него не существует.

Также "Комментарии" писали, что ученые выяснили максимально возможную продолжительность жизни человека.



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Источник: https://news.sky.com/story/disease-x-uk-scientists-begin-developing-vaccines-against-new-pandemic-12934956
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