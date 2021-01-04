Болгарские ученые определили побочные эффекты от вакцины Pfizer

В Болгарии, где уже началась вакцинация населения против коронавируса, зафиксировали побочные эффекты после прививания вакциной от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом рассказал директор болгарского Агенства по лекарственным препаратам Богдан Кириллов.

Вакцина против коронавируса от Pfizer - фото из открытых источников

Специалист также отметил, что выявленные побочные эффекты были легкими, поэтому люди, получившие прививку уже восстановились. По его словам, четыре человека ощутили ухудшение самочувствия: двое пожаловались на головную боль, один ощущал головокружение, а еще у одного зафиксировали повышенную температуру тела. Спустя небольшой промежуток времени побочные реакции прекратились и состояние вакцинированных нормализовалось.

К слову, компания по вакцинации населения против коронавирусного заболевания началась в Болгарии 27 декабря. За это время в стране получили прививку около пяти тысяч граждан — медицинские сотрудники и работники в области здравоохранения.

Напомним, что ранее в швейцарском Люцерне зафиксирован первый летальный исход, возможно, имеющий отношение к предшествовавшей ему прививке от коронавируса с применением вакцины, разработанной немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что нулевой этап вакцинации в Польше спровоцировал настоящий скандал из-за распределения препарата для прививки против коронавирусного заболевания. На первоначальном этапе массового прививания в стране, вместо медицинских работников первыми вакцину вне очереди получили 18 знаменитостей.





















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