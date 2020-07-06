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Главная Новости Общество медицина Более 5 тысяч украинцев ожидают трансплантацию органов – ОП
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Более 5 тысяч украинцев ожидают трансплантацию органов – ОП

На совещании у Зеленского заговорили о развитии сферы трансплантации органов в Украине

сегодня, 14:12
Автор:

Таисия Ерохина
Более 5 тысяч украинцев ожидают трансплантацию органов – ОП

Развитие трансплантации органов в Украине может стать частью медицинской реформы, ведь тысячи украинцам необходимы такие операции. К такому выводу пришли на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, - передает Офис президента.

Сообщается, что более 5 тысяч украинцев ожидают трансплантацию органов. Однако большинство вынуждены проводить операции за границей. Однако это может измениться: Министерство здравоохранения создало отдельное подразделение именно для развития трансплантации в нашей стране.

"Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за границей, а значит - доступнее для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга за более низкую цену может привлечь иностранцев", – считает президент Зеленский.

Отмечается, что Минздрав расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов.

Напомним, во Львове впервые провели операцию по пересадке сердца.

Ранее "Комментарии" сообщили, что Украина продолжит медреформу и начнет централизованную закупку лекарств. Из меморандума МВФ по новой программе stand by следует, что медицинская реформа будет продолжена со сохранением роли НСЗУ и "Медзакупок Украины".


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