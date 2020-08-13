Больше 80% украинцев заявляют, что среди их знакомых никто не болел коронавирусом, – опрос

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Татьяна Веремеева
Согласно социологическому исследованию Центра Социс и Центр Разумкова,
83,2% украинцев утверждают, что среди их родственников, друзей и знакомых нет
никого, кто болел бы коронавирусом. В то же время только 13,7% опрошенных
рассказали, что их друзья или родственники заразились COVID-19. Об этом пишет "Корреспондент".
По мнению 46% украинцев, правительство делает не достаточно для того, чтобы
эффективно бороться с пандемией коронавируса. А вот довольны в этом вопросе
действиями власти 21% опрошенных. Уверены в том, что руководство страны не
делает ничего для борьбы с коронавирусом 21,2% опрошенных, еще 2,4% выбрали
другие варианты ответа и 9,4% респондентов не определились с ответом.
В то же время, проблемой борьбы с коронавирусом обеспокоены 30%
респондентов, "скорее волнует" – 35,9%. Варианты "скорее не волнует" и "не
волнует" выбрали 17,6% и 14,2% соответственно.
Опасным коронавирус считают 38,9% респондентов. 38,5% участников опроса
заявили, что эта тема слишком раздута и кроме нее есть еще очень много более
опасных болезней. Еще 18,3% участников опроса считают, что пандемия будет иметь
невозвратные последствия.
Напомним, в Украине обновлен
антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом – за прошлые
сутки COVID-19 диагностировали у 1592 человек, среди которых 88 детей и 92
медицинских сотрудника. Также установлен антирекорд по количеству
госпитализированных – 315 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано
22 летальных исхода, выздоровели 530 пациентов. В общем за сутки провели 36 632
тестирования, из них 18 984 исследования – методом ПЦР и 17648 – методом ИФА.
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