Больше 80% украинцев заявляют, что среди их знакомых никто не болел коронавирусом, – опрос

Согласно социологическому исследованию Центра Социс и Центр Разумкова, 83,2% украинцев утверждают, что среди их родственников, друзей и знакомых нет никого, кто болел бы коронавирусом. В то же время только 13,7% опрошенных рассказали, что их друзья или родственники заразились COVID-19. Об этом пишет "Корреспондент".



По мнению 46% украинцев, правительство делает не достаточно для того, чтобы эффективно бороться с пандемией коронавируса. А вот довольны в этом вопросе действиями власти 21% опрошенных. Уверены в том, что руководство страны не делает ничего для борьбы с коронавирусом 21,2% опрошенных, еще 2,4% выбрали другие варианты ответа и 9,4% респондентов не определились с ответом.

В то же время, проблемой борьбы с коронавирусом обеспокоены 30% респондентов, "скорее волнует" – 35,9%. Варианты "скорее не волнует" и "не волнует" выбрали 17,6% и 14,2% соответственно.

Опасным коронавирус считают 38,9% респондентов. 38,5% участников опроса заявили, что эта тема слишком раздута и кроме нее есть еще очень много более опасных болезней. Еще 18,3% участников опроса считают, что пандемия будет иметь невозвратные последствия.

Напомним, в Украине обновлен антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом – за прошлые сутки COVID-19 диагностировали у 1592 человек, среди которых 88 детей и 92 медицинских сотрудника. Также установлен антирекорд по количеству госпитализированных – 315 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 22 летальных исхода, выздоровели 530 пациентов. В общем за сутки провели 36 632 тестирования, из них 18 984 исследования – методом ПЦР и 17648 – методом ИФА.

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