Богатые страны скупают вакцины от Covid-19: что в этой ситуации делать бедным

Язык
Coinspot 09.12.2020
BTC/USD
18269.89
ETH/USD
568.87
LTC/USD
75.73
НБУ 09.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Богатые страны скупают огромные партии вакцин от Covid-19, из-за чего менее обеспеченным странам ее может просто не хватить. Об этом заявила коалиция НКО People's Vaccine Alliance.
Богатые страны скупают вакцины от Covid-19. Фото: bbc.com
Компания Airfinity провела исследование, согласно которому развитые страны закупили 53 процента всех мировых вакцин. А около 67 государств могут остаться без вакцины.
Такие страны, как ЕС, США, Канада, Австралия, Британия и Япония на данный момент выкупили почти все дозы вакцины Moderna и 96% доз вакцины Pfizer/BioNTech.
А вот кому посчастливилось гораздо меньше, так это Украине, Пакистану и Мьянме. Экономическая ситуация этих стран сможет обеспечить вакцину лишь одному пациенту из десяти.
Глава Airfinity Расмуса Бек Хансен заявил, производители трех перспективных вакцин — AstraZeneca, Pfizer и Moderna — в следующем году намерены выпустить 5,3 млрд доз своих вакцин. Этого будет достаточно, чтобы привить до 3, 1 миллиардов человек.
Страны, которые оказались в зоне риска, скорее всего, будут ждать помощи от международной инициативы COVAX, учрежденной швейцарским частным партнерством Gavi и поддерживаемой ВОЗ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости