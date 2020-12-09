Богатые страны скупают вакцины от Covid-19: что в этой ситуации делать бедным

Богатые страны скупают огромные партии вакцин от Covid-19, из-за чего менее обеспеченным странам ее может просто не хватить. Об этом заявила коалиция НКО People's Vaccine Alliance.

Богатые страны скупают вакцины от Covid-19. Фото: bbc.com

Компания Airfinity провела исследование, согласно которому развитые страны закупили 53 процента всех мировых вакцин. А около 67 государств могут остаться без вакцины.

Такие страны, как ЕС, США, Канада, Австралия, Британия и Япония на данный момент выкупили почти все дозы вакцины Moderna и 96% доз вакцины Pfizer/BioNTech.

А вот кому посчастливилось гораздо меньше, так это Украине, Пакистану и Мьянме. Экономическая ситуация этих стран сможет обеспечить вакцину лишь одному пациенту из десяти.

Глава Airfinity Расмуса Бек Хансен заявил, производители трех перспективных вакцин — AstraZeneca, Pfizer и Moderna — в следующем году намерены выпустить 5,3 млрд доз своих вакцин. Этого будет достаточно, чтобы привить до 3, 1 миллиардов человек.

Страны, которые оказались в зоне риска, скорее всего, будут ждать помощи от международной инициативы COVAX, учрежденной швейцарским частным партнерством Gavi и поддерживаемой ВОЗ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, может ли вакцина от COVID-19 влиять на генетический код человека. Возникновение побочных эффектов от вакцины не исключается, но они обязательно должны быть описаны в инструкции к ней. К тому же, в будущем понадобится провести еще не одно детальное исследование, поскольку количество пациентов в разы увеличится, а значит появится больше замечаний относительно вероятности побочных действий.

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