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Биотерроризм – новая опасность, угрожающая миру после пандемии: Билл Гейтс

Угроза биотерроризма может быть более опасна, чем пандемия коронавируса

сегодня, 00:25
Автор:

Елена Бурдейная
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Американский миллиардер призвал ВООЗ больше внимания уделять защите от террористов, которые будут использовать биологическое оружие, сообщает агентство BBC.

Биотерроризм – новая опасность, угрожающая миру после пандемии: Билл Гейтс

Билл Гейтс предсказывает, что в будущем есть угроза биотерроризма - фото Википедии

Билл Гейтс во время интервью, которое он давал общественной организации Policy Exchange, заявил, что миру необходимо потратить миллиарды долларов на защиту от биотерроризма. Эти средства пригодятся для разработки новых методик борьбы с инфекциями и биологическими опасностями.

Антипандемическая группа ВООЗ должна получать около миллиарда долларов в год, которые нужно тратить на "бактериологические учения". К мнению миллиардера, в свое время предусмотревшего пандемию коронавируса, следует прислушаться, считает агентство BBC.

Миллиардер считает: нужно продумать, что делать, если террористы заразят оспой людей в 10 аэропортах мира. Тогда возникнет искусственная пандемия и она может быть даже хуже природной.

В ближайшие пять лет Гейтс планирует написать книгу, где подробно рассмотрит следующие вероятные пандемии. Для соответствующих исследований нужно потратить миллиарды долларов, часть которых предоставят правительства США и Великобритании.

Опыт последних трех лет пригодится для борьбы с вероятными биотеррористами: созданы дешевые препараты для вакцинации, построены крупные фабрики для их производства, искореняются грипп и простудные заболевания, исследуют вакцинацию с помощью пластыря на руку. Все пригодится даже тогда, когда пандемия завершится, говорит Билл Гейтс.

Издание "Комментарии" публиковало материал о том, как американская разведка исследовала происхождение коронавируса. Рассматривалось несколько версий, среди которых была и версия о биооружии. Подробнее о выводах экспертов США можно прочитать по ссылке.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-59161862
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