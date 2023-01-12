Бери на заметку: продукты, которые помогут взбодриться лучше кофе

Чай, кофе и другие напитки с кофеином ежедневно употребляются более чем 90% взрослых людей в разных странах мира. Считается, что именно кофеиносодержащие напитки способны как следует взбодрить с самого утра и придать нам сил.

Продукты, которые помогут взбодриться/ Иллюстрационное фото

Однако, стоит понимать, что кофеин может пагубно влиять на организм человека и доставлять дискомфорт. Специалисты же утверждают, что есть и другие продукты, которые отлично помогают бороться с усталостью, придают энергию и заряжают бодростью.

Зеленый чай. Именно его можно использовать в качестве отличной альтернативы кофе, поскольку он также содержит кофеин, хотя и в "щадящих" пропорциях. Напиток улучшает память и концентрацию, снижает стресс, помогает регулировать цикл сна-бодрствования, улучшает кровообращение и обмен веществ.

Чистая негазированная вода. Рекомендуется употреблять в среднем 2,7 литра жидкости в день для женщин и 3,7 литра жидкости в день для мужчин. Уже через 2-3 месяца вы почувствуете легкость во всем теле и станете физически выносливее.

Бананы. Они включают в себя витамины группы В и С, а также клетчатку. Бананы отлично справляются с усталостью из-за количества содержащихся в них электролитов: соединений калия, магния, натрия, кальция и фосфора.

Натуральный йогурт богат витамином B12 и пробиотиками. Съедаем утром качественный натуральный йогурт и чувствуем себя отлично целый день.



Шпинат. Именно шпинат богат богат железом, витаминами группы В и С. Эти вещества являются незаменимыми ингредиентами для повышения активности.

Орехи. Данный продукт богат белком, который помогает стать более активным и энергичным.





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Бонус: Названы признаки того, что пора прекратить пить кофе. Кофе является одним из самых популярных напитков в мире, однако употреблять его нужно с умом.

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