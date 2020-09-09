AstraZeneca пришлось прекратить испытания вакцины от COVID-19: в чем причина

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, приостанавливает испытания препарата, поскольку в ходе исследования заболел один из волонтеров. Об этом сообщает Financial Times.

Так, специалисты говорят, что болезнь у одного из исследуемых может свидетельствовать про побочную реакцию на вакцину. Поэтому пришлось поставить на паузу все клинические испытания препарата, который разрабатывают при Университете Оксфорда.

В AstraZeneca обещают выяснить причины заболевания волонтера и надеются, что остановка испытания не будет длительной. Отмечается, что во время масштабных исследований болезни могут возникать и случайно, но подобные реакции нужно детально изучать.

Напомним, что AstraZeneca стала одной из компаний, с которыми Украина ведет переговоры по закупке вакцины против COVID-19. Это известная компания, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину. На данный момент клинические испытания достигли третьей фазы. Также Минздрав назвал еще два фармацевтических производителя, которые, возможно, будут поставлять вакцины Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!