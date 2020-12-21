Антитела – новая строчка в резюме и критерий профпригодности

Согласно исследованию YouDo, компании, которая занимается трудоустройством клиентов, "элита" стран СНГ чаще ищет водителей и нянек с антителами к COVID-19. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование New York Tomes и YouDo.

Фото: Dostup.pravda

Данные, впервые опубликованные RT, показывают, что антитела становятся очень востребованной необходимостью для нянек, медсестер, водителей и других работников сферы обслуживания. С 1 по 17 декабря количество запросов выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом ноября.

Однако это явление не ограничивается Украиной, Россией и Беларусью. Летом в отчете New York Times было обнаружено, что няни с антителами к Covid-19 пользуются большим спросом, при этом один эксперт отметил, что некоторые кандидаты включают в свое резюме положительный результат теста на антитела.

Напомним, педиатр рассказала, почему у детских продуктов такой долгий срок хранения, объяснив, почему их считают "натуральными". По мнению врача, срок годности детских продуктов достигается благодаря очищению, например пастеризации. Она также объяснила, почему некоторое молоко сворачивается при повышении температуры.

Напомним, вчера МОЗ Германии рассказал, подходят ли "старые" вакцины для борьбы с новым штаммом коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали, что Саудовская Аравия полностью закрывает границы на неделю, а Турция прекращает авиасообщение с Англией, Нидерландами, Данией и ЮАР.

СМИ также выдвинули гипотезу, что ЕС хочет полностью закрыть свои территории для Британии из-за мутации коронавируса. Об этом заявило издание Bild со ссылкой на свои источники.





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