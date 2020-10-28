Антитела к COVID-19 исчезают после нескольких месяцев - исследование

Ученые Имперского колледжа активно занимались исследованием антител к коронавирусу и изучением коллективного иммунитета. Результаты и этапы опыта они опубликовали на своем официальном сайте.



Фото: 5 канал

Исследование проходило в течение трех месяцев. Количество участников опыта превышает 365 000 человек. Этим людям трижды делали тест на антитела.

Результаты показали, что иммунитет к болезни исчез у 26% человек. Таким образом ученые доказали, что эффективность стратегии выработки коллективного иммунитета от коронавируса — достаточно низкая. Ученые предполагают, что после первой волны коронавируса уровень человеческого иммунитета может резко снизиться.

Исследователи изучали людей в разных возрастных группах. Пожилые люди после 75-ти лет потеряли наибольшее количество антител. У молодых людей 18-24 лет организм оказался более устойчивым, а потеря антител — наименьшей из всех исследованных.

Данные исследования могут в дальнейшем помочь при изучении болезни и создании вакцины от COVID-19.

Также напомним, что за сутки в Украине зафиксировано 7474 новых случаев заражения коронавируса.





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