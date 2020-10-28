kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.10.2020

BTC/USD

13614.81

ETH/USD

394.30

LTC/USD

57.88

НБУ 28.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Антитела к COVID-19 исчезают после нескольких месяцев - исследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Антитела к COVID-19 исчезают после нескольких месяцев - исследование

Исследования британских ученых доказали - антитела живут в организме человека всего несколько месяцев

сегодня, 11:05
Автор:

Кириєнко Анна

Ученые Имперского колледжа активно занимались исследованием антител к коронавирусу и изучением коллективного иммунитета. Результаты и этапы опыта они опубликовали на своем официальном сайте.

Антитела к COVID-19 исчезают после нескольких месяцев - исследование

Фото: 5 канал

Исследование проходило в течение трех месяцев. Количество участников опыта превышает 365 000 человек. Этим людям трижды делали тест на антитела.

Результаты показали, что иммунитет к болезни исчез у 26% человек. Таким образом ученые доказали, что эффективность стратегии выработки коллективного иммунитета от коронавируса — достаточно низкая. Ученые предполагают, что после первой волны коронавируса уровень человеческого иммунитета может резко снизиться.

Исследователи изучали людей в разных возрастных группах. Пожилые люди после 75-ти лет потеряли наибольшее количество антител. У молодых людей 18-24 лет организм оказался более устойчивым, а потеря антител — наименьшей из всех исследованных.

Данные исследования могут в дальнейшем помочь при изучении болезни и создании вакцины от COVID-19.

Также напомним, что за сутки в Украине зафиксировано 7474 новых случаев заражения коронавируса.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ