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Антибиотики в Украине начнут выдавать только по е-рецепту: как его получить

В Украине антибиотики будут продавать в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта: как будет работать механизм

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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С апреля 2022 года в Украине заработают новые правила, касающиеся продажи антибиотиков в аптеках. Что нужно знать?

Антибиотики в Украине начнут выдавать только по е-рецепту: как его получить

Антибиотики в Украине (фото из открытых источников)

В Министерстве здравоохранения Украины напомнили, что весной текущего года антибиотики — группу препаратов, которые способные избирательно угнетать жизнедеятельность микроорганизмов, можно будет приобрести по электронному рецепту. Получить его можно в любого врача независимо от наличия декларации с семейным врачом. Но обязательное условие — быть зарегистрированным в электронной системе.

Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что такая мера направлена на то, чтобы избежать нецелевого использования препаратов.

Покупатель может воспользоваться е-рецептом в той аптеке, которая подключена к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарств, содержащее действующее вещество, указанное в рецепте.

Следует подчеркнуть, что в электронном рецепте будет указываться действующее вещество (а не конкретная торговая марка препарата), его лекарственная форма и дозировка.

Напомним, что антибиотиками называют препараты, главной задачей которых является уничтожение бактерий. Тем не менее часто вокруг этих лекарств возникает много мифов, которые зачастую распространяются и самими врачами. Что следует знать?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что показанием для назначения антибиотиков есть обнаружение бактериальной инфекции. Самый известный педиатр страны, заслуженный врач Украины Евгений Комаровский рассказал, как можно понять, что воспалительные процессы при коронавирусе начали прогрессировать. Доктор указал на один важный нюанс.

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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/antibiotiki-za-e-receptom-viktor-ljashko-rozpoviv-pro-vazhlivi-zmini-u-vidpusku-antibakterialnih-preparativ-
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