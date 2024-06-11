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Звезда YouTube стал депутатом Европарламента от Кипра

Блогер признался, что не имеет никакого представления о политике

сегодня, 13:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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24-летний инфлюэнсер и блоггер Фидиас Панайоту стал депутатом Европейского парламента Кипра. Этот молодой кандидат, баллотировавшийся как независимый, неожиданно для многих одержал победу, получив поддержку почти 20% принявших участие в голосовании избирателей.

Звезда YouTube стал депутатом Европарламента от Кипра

Депутатом Европарламента от Кипра стал 24-летний ютуб-блогер.

Победа Фидиаса стала особенно поразительной, учитывая его заявление, сделанное во время представления кандидатуры, о том, что его основная цель не победа, а поощрение молодежи к активному участию в политике. Панайоту, никогда ранее не участвовавший в выборах, утверждал, что его решение вступить в арену политики было спонтанным и мотивированным желанием изменить привычный порядок.

"Это, пожалуй, первый случай, когда был избран полностью независимый кандидат, не имевший связи ни с одной политической партией, но с социальными сетями как его основным оружием" , — написал Фидиас Панайоту о своей победе.

После выборов Фидиас организовал праздничную встречу со своими подписчиками и избирателями на площади Элефтерия в Никосии, где заявил: "Мы пишем историю не только на Кипре, но и на международной арене". Благодаря его популярности в социальных сетях, на мероприятии была значительная аудитория.

Со своими 2,6 миллионами подписчиков на YouTube, Фидиас уже оказал большое влияние среди молодежи, что несомненно способствовало его успеху. Он стал известен благодаря своим оригинальным и часто вызывающим споры видео, одно из которых включало его "миссию" обнять в конечном итоге Илона Маска.

Несмотря на то, что Фидиас открыто признался в невежестве по поводу политики и структуры Европейского Союза, он пообещал глубоко окунуться в эти сферы и активно учиться.



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Источник: https://cyprus-mail.com/2024/06/10/cyprus-six-meps-elam-and-fidias-win-seat-akel-loses-one/
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