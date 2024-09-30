"Золотые" продукты: цены в Украине уже превысили европейские

В Украине наблюдается стабильная тенденция увеличения цен на товары разных продуктовых групп. Так, несмотря на сезон сбора урожая, в сентябре начали дорожать овощи, например, сохраняется высокая стоимость картофеля. Бьет все рекорды и сливочное масло — цены на продукт уже выше европейских. Стоимостью популярного в Украине продукта поделился на своей странице в Facebook финансовый аналитик Василий Невмержицкий, сообщает портал "Комментарии".



Иллюстративное фото

"100 грн пачка масла", — написал он. Комментаторы под постом начали сравнивать цены с европейскими магазинами, отмечая, что украинские цены выше в некоторых случаях на 30%.





Так, например, стоимость пачки масла во французском магазине стартует от 1,95 евро (89,6 грн – по официальному курсу НБУ). При этом следует отметить, что пачка масла во французском магазине 250 гр, тогда как в Украине производители фасуют продукт по 180 гр, что еще увеличивает стоимость на полках украинских магазинов против европейских.





Похожая ситуация и с ценами на еще один молочный продукт – обычное молоко.

Стоимость во французском магазине одного литра составляет около 1 евро (45,95), в то время когда на полках украинских магазинов цены 46 грн, 48 грн, но за 870 или 900 мл.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в октябре цены на хлеб могут вырасти на 5-10%. По словам экспертов, подорожание продуктов может ускориться из-за нескольких факторов. Основная причина — перебои с электричеством, которые заставляют производителей решать проблемы с электроснабжением и переводить дополнительные затраты на потребителей.

