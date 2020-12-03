Жизнь в цифрах: сколько времени мы тратим на обычные вещи

Зачастую, люди не задумываются над тем, сколько времени тратят на обыденные вещи, например, на поездки в транспорте или на просмотр телевизора. Но если это время суммировать, получатся шокирующие цифры.

время | фото: twimg.com

Первое место – сон

Если учитывать, что средняя продолжительность сна человека составляет 7-8 часов, то при продолжительности жизни 70 лет, человек находится во сне почти 22 года. Но все относительно, некоторые люди умудряются высыпаться и за 6 часов, а другим не хватает и 9.

Второе место – гаджеты

Современные гаджеты — вещь, без которой уже нельзя представить нашу жизнь. Смартфонам, ноутбукам и другим устройствам мы уделяем очень много времени. Исследователи подсчитали, что в среднем взрослый человек не спит около 17 часов в день, а на "общение" с гаджетами у него уходит 45% от этого времени. Получается, что при продолжительности жизни 60 лет, за исключением детского возраста, мы тратим на гаджеты около 20 лет.

Ученые подчеркнули, что где-то 200 минут человек тратит в день на просмотр какого-то видео, интернет-роликов и т. д., а около 80 минут — на общение в социальных сетях и в электронной почте.

Третье место – работа

Не все люди могут похвастаться тем, что занимаются любимым делом. А учитывая то, что на работу каждый день мы тратим практически весь день, то получается, что время уходит в пустую. Если продолжительность активного трудового стажа составляет 40 лет, то путем нехитрых вычислений можно выяснить, что 9,5 года жизни большинство людей проводит в офисе.

Четвертое место – дорога

В больших городах люди тратят очень много времени на дорогу. Каждый день возникают большие "тянучки", в которых томятся автомобили и общественные транспорты. В среднем жители мегаполисов тратят около 3 часов в день на пробки, а при продолжительности жизни 70 лет, то выходит целых 9 лет.

Пятое место – еда

В среднем современный человек тратит на еду около 1,5 часа в день. Это значит, что при продолжительности жизни 70 лет на трапезу уходит почти 4,5 года. При этом, люди не всегда едят за столом, в нормальной обстановке, многие перекусывают на ходу, и не всегда качественные продукты.

И пусть эти показатели относительные, они заставляют людей задуматься, насколько рационально они используют свое драгоценное время.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько потратили люди за 2020 год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!