Жительница США установила мировой рекорд по количеству татуировок одного исполнителя

В мире татуировок много необычных историй, но история Тары Берри из Топики, штата Канзас, заслуживает особого внимания. Женщина установила мировой рекорд, посвятив свое тело искусству на тему одной из самых знаменитых поп-икон мировой сцены – Мадонны.

18 портретов Мадонны на теле американки: новый рекорд Гиннесса

За последние несколько лет Тара преобразила свою страсть к певице в уникальную коллекцию татуировок. Всего у неё 18 изображений, каждое из которых зафиксировано не только на её теле, но и в Книге рекордов Гиннеса. Путь к этому достижению начался в 2016 году, когда Мадонна пригласила своих поклонников принять участие в клипе. Хотя Таре тогда не удалось попасть в видео, это событие подстегнуло её начать свой необычный проект.





Тара признается, что вдохновлением для неё послужила Никки Паттерсон из Великобритании, установившая рекорд с 15 татуировками Эминема. После того как Тара узнала о достижении Никки, она решила не только повторить успех, но и превзойти его. Это стало началом её пути к мировому рекорду.

На создание каждого тату Тары ушло много времени и средств — общая стоимость проекта оценивается в 10 тысяч долларов, а времени — 110 часов. Татуировки изображают Мадонну в различных образах её долгой карьеры, начиная от ранних лет и до последних выступлений.

Эта уникальная коллекция стала не только отражением творчества певицы, но и знаком глубокой личной связи Тары с идолом. Так, пример Тары Берри показывает, как фанатская преданность может привести к мировым рекордам и стать вдохновением для других.

Напомним, что в ноябре прошлого года 106-летний житель Техаса, Альфред Блашке, совершил парашютный прыжок, став тем самым старым человеком, когда-либо прыгавшим с парашютом. Этот момент был официально зафиксирован и внесён в Книгу рекордов Гиннеса в мае текущего года.