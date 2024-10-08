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Женщина узнала рак крови после косметической процедуры: что произошло

Процедура увеличения губ помогла выявить рак крови в британкиле.

сегодня, 12:24
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Черновалова Кристина

36-летняя Эдита Джукайте из Великобритании обнаружила у себя лейкемию после того, как у нее набухли губы после инъекции филера. Раньше она уже делала такие процедуры и не имела никаких проблем. Но в апреле прошлого года, после очередной инъекции, губы начали быстро набухать и появился большой синяк.

Женщина узнала рак крови после косметической процедуры: что произошло

Косметическая процедура спасла женщине жизнь

Врач, делавший ей инъекцию, посоветовал Эдите обратиться к терапевту, чтобы проверить этот отек. Кроме этого, она принялась терять вес, что тоже заставило ее волноваться. После визита к врачу и сдаче анализа крови ее сразу направили к другим специалистам. Врачи заподозрили лейкемию, и последующие тесты подтвердили, что у нее действительно хроническая миелоидная лейкемия (ХМЛ).

Женщина узнала рак крови после косметической процедуры: что произошло - фото 2

Эдита начала лечение специальными таблетками для химиотерапии и сейчас находится в ремиссии. Это означает, что болезнь не прогрессирует, но ей придется принимать лекарства до конца жизни, чтобы предотвратить возвращение рака.

Женщина отметила, что если бы не отек после филера, она, возможно, не обратилась бы к врачу вовремя, и тогда лейкемия могла прогрессировать к более тяжелой стадии.

"Не многие могут сказать, что филеры для губ спасли им жизнь, но я могу!" – поделилась Эдита. Она также добавила, что важно повышать осведомленность о признаках лейкемии, чтобы больше людей могли получить помощь вовремя.

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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/lip-filler-saved-life--33835712
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