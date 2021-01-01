Женщина устала ждать принца и вышла замуж за саму себя

Лаура Месси — сорокалетняя женщина, которая устала ждать своего суженого. Поэтому она решила выйти замуж за себя. Такую информацию предоставляет сайт BBC.

Женщина вышла замуж за саму себя. Фото: BBC

"Я убеждена в том, что каждый человек должен, прежде всего, любить себя, — говорит Лаура. — Можно сделать из своей жизни сказку и без принца на белом коне" — заявляет женщина.

Такая церемония не имеет юридической силы, однако она достаточно популярна в мире. Ей даже дали название — сологамический брак.

Лаура рассказала, что жениться на себе захотела еще два года назад. Именно тогда она разошлась со своим партнером. Женщина пообещала себе и родным, если до 40 лет не найдет вторую половинку, женится на себе.

Даже сейчас Лаура уверена, что когда-то найдет любимого, но она не хочет, чтобы ее счастье зависело от мужа.

Сама церемония практически не отличалась от традиционной свадьбы. Однако не все родственники положительно восприняли такую выходку. Лауре пришлось выслушать и негативные комментарии на подобии "Ты выжила из ума", "Это печально", "У тебя что-то не так с головой".

Но Лаура не обратила внимания на негатив, ведь в день свадьбы никто не сможет испортить праздник и настроение.

Женщина комментирует, что выйти замуж за себя не так легко. Для этого нужны люди, которые тебя поддерживают, средства и немного безумия.

Напоминаем, что ранее сайт "Комментарии" писал, что человек проложил подземный ход от своего дома в жилище женщины, которую любил. Таким образом мужчина и девушка иногда тайно встречались. Тайные встречи проходили ночью, тогда, когда официальная жена изменника спала. Тогда же уходил на работу и муж его возлюбленной (он работал ночным охранником). Как удалось разоблачить влюбленных, читайте в нашем материале.

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