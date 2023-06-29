Женщина поплавала в холодной воде и потеряла память: как это объясняют ученые

Плавание в слишком холодной воде может закончиться амнезией (фото из открытых источников)

70-летняя британка вычеркнула из жизни тот день, когда она вместе с приятелями решила поплавать в холодной воде. Ученые говорят, что это уже не первый случай амнезии после ледяной купели. "Комментарии" узнали подробности этой истории.

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Купание в открытых водоемах пожилая леди практикует давно. В тот раз небольшой компанией отправились в затопленный карьер. Холодная вода, температура которой всего 13°С, никого не смутила. А после заплыва женщине стало плохо – ее лихорадило, сердцебиение было частым. Но больше всего окружающих испугало то, что она их не узнавала, не понимала, где находится и кто она вообще – полная дезориентация. Когда ее доставили в больницу, оказалось, что ко всему у нее еще и очень низкая температура тела – 34 градуса.

Через два дня когнитивные способности восстановились – леди была абсолютно адекватна. Однако события, которые произошли в тот злосчастный день, когда попала в больницу, вспомнить так и не смогла – ни деталей, ни в общем.

Врачи провели полное обследование пациентки, чтобы установить причину амнезии. Подозрения по поводу кровоизлияния в мозг не подтвердились. Единственное, что обнаружили благодаря магнитно-резонансной томографии – изменения в малых сосудах мозга. Они незначительны, но это позволило поставить диагноз "транзиторная глобальная амнезия" – кратковременная потеря памяти (от нескольких часов до суток) о том, что происходило в момент, спровоцировавший амнезию.

По мнению медиков, триггером этой неприятной ситуации стала холодная вода. Из-за резкого понижения температуры тела организм получил стресс, в результате которого нарушилось кровоснабжение малых сосудов мозга.

Кстати, случаи амнезии, связанные с низкой температурой, уже были описаны в медицинской литературе. Так что тем, кто любит проверять свою силу воли в экстремальных условиях, лучше не делать этого в ледяной воде.

Следует помнить: оптимальная температура воды для плавания в отрытых водоемах – +18°С. При температуре от +1°С до +8°С погружаться можно только закаленным людям, да и то не более чем на 2 минуты. От +9°С до +13°С – максимум на 5 минут. От +14°С до +17°С – на 7 минут. Но при условии, что нет противопоказаний по состоянию здоровья.