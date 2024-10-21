Женщина попала в реанимацию, потому что выпила много воды: подробности

41-летняя австралийка Нина Манро попала в реанимацию после того, как решила лечить простуду, выпив огромное количество воды. Женщина выпила около четырех литров жидкости за короткое время, считая, что это поможет ей быстрее вылечиться. Однако сочетание воды и предназначенных ей лекарств от простуды привело к опасному для жизни состоянию – гипонатриемии, то есть слишком низкому уровню натрия в организме.

Женщина едва не умерла после того, как выпила слишком много воды

Началось все с обычного кашля и насморка, из-за чего Нина посетила несколько врачей, которые выписали ей разные лекарства, в том числе антибиотики и стероиды. В сочетании с рекомендациями пить много воды, это создало "идеальный шторм", поставивший ее здоровье под угрозу.

За несколько дней до госпитализации Нина начала испытывать серьезное недомогание. На уроке физкультуры ей стало плохо, и ей посоветовали пить еще больше воды. Однако ситуация продолжала ухудшаться: у нее началось головокружение, и ее истощило. Несмотря на то, что женщина ничего не ела, она продолжала пить большое количество воды, надеясь, что это поможет ей избавиться от болезни.

15 июня ее состояние стало критическим, и оно оказалось в реанимации. Врачи обнаружили, что уровень натрия в ее крови снизился до опасно низкой отметки – всего 100 миллиэквивалентов на литр, что значительно ниже нормы в 135 миллиэквивалентов. Специалисты объяснили, что сочетание чрезмерного употребления воды с лекарством и инфекцией стало причиной ее опасного состояния. Врачи пять дней пытались стабилизировать ее состояние, и только после этого женщину выписали из больницы.

Нина призналась, что до этого случая считала себя абсолютно здоровым человеком и не подозревала, что обычная вода может стать причиной столь серьезных проблем. После этого случая она пьет воду только тогда, когда испытывает жажду и рекомендует другим не увлекаться самолечением и пить воду в разумных количествах.