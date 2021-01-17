Женщина, пережившая клиническую смерть, рассказала о странных существах

Многие люди, пережившие клиническую смерть, помнят свои ощущения и рассказывают о том, как перемещались в другие места. Такую историю поведала и женщина Мэри Нил, которая едва не утонула.

что видят люди, пережившие клиническую смерть / Фото: cnn

Мэри плавала с друзьями на байдарках, но в одно мгновение оказалась под водой, где отключилась и не дышала на протяжении 30 минут. Женщину удалось отыскать, когда ее тело вынесли на берег, то все ужаснулись, ведь оно раздулось и стало багрового оттенка. Однако, ко всеобщему удивлению, женщину удалось вернуть к жизни и после своего восстановления она поведала о том, что видела, когда была без сознания.

Мэри призналась, что, погрузившись в воду она не испытывала страх или панику, а наоборот, чувствовала какое-то умиротворение. Она переместилась в другой мир, где ее очень тепло встретили. Женщина шла по тропинке, которые были усыпаны цветами и видела множество духов в физическом воплощении, они сказали, что ей пора возвращаться назад, потому что ее время еще не пришло.

Также духи предупредили Мэри о том, что в будущем с ее старшим сыном случится беда. Очнувшись, пострадавшая не стала рассказывать о предостережении мужу, но решила поделиться своим путешествием с людьми и села за написание мемуаров. Но через некоторое время она узнала, что ее сын попал в серьезную аварию.

Однако, многие врачи говорят о том, что такие "путешествия" после клинической смерти — нормальное явление и они не доказывают того, что существуют другие миры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный украинский ведущий впервые рассказал, как пережил клиническую смерть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!