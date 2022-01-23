Женщина открыла папку со спамом на почте и внезапно разбогатела

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Светлана Шкурупий
В
Мичигане (штат США) 55-летняя Лора Спирс случайно открыла на электронной почте
папку со спамом и узнала, что выиграла в лотерею 3 миллиона долларов. Ее
историю опубликовало информационное издание UPI.
Американка случайно узнала, что богата (фото из открытых источников)
Сообщается,
что женщина искала письмо, поэтому зашла проверить сообщение - в
одном из писем была информация о том, что она выиграла в лотерею джекпот.
Лора
решила проверить сведения и зашла в свой профиль на сайте лотереи. Информация подтвердилась,
и американка была шокирована тем, что ей посчастливилось выиграть крупную сумму
денег. Теперь женщина планирует досрочно выйти на пенсию и отдохнуть.
Напомним,
в Таиланде мужчина сбежал от своей жены после того, как пара выиграла в лотерею
6 миллионов батов (270 тыс. долларов). Со слов Порнтиды Чамнанвет, ее супруг
34-летний Уиджак сбежал, прихватив лотерейный билет. Женщина
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сотрудник канадского супермаркета сорвал джекпот, купив билет у себя на работе. Историю парня, который за один день из продавца превратился в миллионера, рассказало издание "People". 22-летний продавец Грегори Матьё, прежде чем уйти домой, решил испытать удачу. Он купил на кассе в продуктовом магазине, где работал, лотерейный билет. И фортуна ему улыбнулась.
Читайте также, что правительство Австрии, возглавляемое консерваторами, заявило в четверг, 20 января, что вводит национальную лотерею, чтобы поощрять людей делать прививки от коронавируса, за несколько часов до того, как парламент должен был принять законопроект о национальном мандате по вакцинам.
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Правдоруб
сегодня, 21:15
Ну за-то в Украине выиграть ничего невозможно, везде лохотрон!!! Даже на выборах президентских лоха наркомана подсунут!!! Достали