logo

BTC/USD

34956.29

ETH/USD

2410.92

LTC/USD

107.05

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Женщина открыла папку со спамом на почте и внезапно разбогатела
commentss НОВОСТИ Все новости

Женщина открыла папку со спамом на почте и внезапно разбогатела

Женщина из США случайно открыла на электронной почте папку со спамом и узнала, что выиграла 3 миллиона долларов

сегодня, 20:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

В Мичигане (штат США) 55-летняя Лора Спирс случайно открыла на электронной почте папку со спамом и узнала, что выиграла в лотерею 3 миллиона долларов. Ее историю опубликовало информационное издание UPI.

Женщина открыла папку со спамом на почте и внезапно разбогатела

Американка случайно узнала, что богата (фото из открытых источников)

Сообщается, что женщина искала письмо, поэтому зашла проверить  сообщение -  в одном из писем была информация о том, что она выиграла в лотерею джекпот.

Лора решила проверить сведения и зашла в свой профиль на сайте лотереи. Информация подтвердилась, и американка была шокирована тем, что ей посчастливилось выиграть крупную сумму денег. Теперь женщина планирует досрочно выйти на пенсию и отдохнуть.

Напомним, в Таиланде мужчина сбежал от своей жены после того, как пара выиграла в лотерею 6 миллионов батов (270 тыс. долларов). Со слов Порнтиды Чамнанвет, ее супруг 34-летний Уиджак сбежал, прихватив лотерейный билет. Женщина написала заявление в полицию, попросив помочь не дать мужу обналичить билет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сотрудник канадского супермаркета сорвал джекпот, купив билет у себя на работе. Историю парня, который за один день из продавца превратился в миллионера, рассказало издание "People". 22-летний продавец Грегори Матьё, прежде чем уйти домой, решил испытать удачу. Он купил на кассе в продуктовом магазине, где работал, лотерейный билет. И фортуна ему улыбнулась.

Читайте также, что правительство Австрии, возглавляемое консерваторами, заявило в четверг, 20 января, что вводит национальную лотерею, чтобы поощрять людей делать прививки от коронавируса, за несколько часов до того, как парламент должен был принять законопроект о национальном мандате по вакцинам. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.upi.com/Odd_News/2022/01/21/lotto-Michigan-Lottery-Mega-Millions-spam-folder/8121642799491/
Теги:
comments

Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 21:15

Ну за-то в Украине выиграть ничего невозможно, везде лохотрон!!! Даже на выборах президентских лоха наркомана подсунут!!! Достали

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!