Женщина описала увиденное во время клинической смерти - рассказ шокирует

Женщина, которая поборола клиническую смерть, рассказала о пережитом. Леди заявляет, что она видела загробную жизнь и чувствовала непонятные эмоции. О необыкновенной истории рассказало издание Express.

Клиническая смерть - рассказ очевидца. Фото: открытые источники

Женщине стало плохо во время покерного турнира — у нее очень болела и кружилась голова, наблюдалось потение. Поскольку ее самочувствие ухудшалось, женщина пошла домой и уснула. Во сне у леди случился сердечный приступ.

В это время женщина видела странный сон, в котором римляне распинали Иисуса Христа, а она переживала всю его боль. По словам леди, ее тело было охвачено спокойствием и ощущением полета. Боль заменялась блаженством.

Очевидица чуда сообщила, что чувствовала свою душу в двух местах одновременно. Вскоре после бури эмоций и откровений женщина почувствовала громкий звук и пришла в себя.

Данной ситуацией заинтересовался Фонд исследований посмертного опыта. Однако ученые придерживаются мнения, что пережитое — это всплеск активности мозга, который происходит во время приближения к смерти. Соответственно, данные видения не могут служить доказательством существования потустороннего мира.

Напомним, что ранее мы сообщали о привычках, которые разрушают жизнь. Часто происходит так, что мы сами себе даем обещание, но спустя некоторое время забываем о нем, продолжая и дальше жить обычной жизнью. Но если отследить определенные действия, которые нам мешают, тем легче будет от них избавиться. Поэтому, чтобы вычеркнуть из жизни все вредное и лишнее, читайте наш материал.

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