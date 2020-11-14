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Главная Новости Общество невероятно Залез на церковь: азербайджанец осквернил культурное наследие Карабаха (видео)
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Залез на церковь: азербайджанец осквернил культурное наследие Карабаха (видео)

Очевидцы назвали это "осквернением культурного наследия" Нагорного Карабаха

14 ноября 2020, 23:45
Автор:

Татьяна Лозовенко

Жители Нагорного Карабаха опубликовали видео, где военнослужащий азербайджанской армии на крыше церкви кричит молитвы. Очевидцы назвали это "осквернением культурного наследия" Нагорного Карабаха. 

Залез на церковь: азербайджанец осквернил культурное наследие Карабаха (видео)

Фото: Комментарии

Ранее в Сети появились видео бегства армян из трех районов Нагорного Карабаха, которые должны перейти Азербайджану. Армяне сжигают свои дома и вырубают леса в окрестностях, проводят прощальные церемонии перед отъездом. 

Напомним, документ о прекращении огня, подписанный 10 ноября, предусматривает передачу Арменией Азербайджану значительных территорий Нагорного Карабаха. Стороны обмениваются телами погибших и заложниками, а российские войска остаются на спорной территории на пять лет (с возможным продлением срока). Армения возвращает Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Личинский районы. 

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какие выгоды получат все стороны после завершения конфликта в Нагорном Карабахе и какие выводы должна для себя сделать Украина. После объявления о перемирии в Нагорном Карабахе в столице Армении начались акции протеста и массовые беспорядки в нескольких городах.



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