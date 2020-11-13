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Покидающие Карабах армяне сжигают свои дома (видео, фото)

Свои дома поджигают жители Кельбаджарского района, который будет принадлежать Азербайджану по условиям мирного соглашения

сегодня, 17:25
Автор:

Татьяна Лозовенко

Жители поселков в Нагорном-Карабахе сжигают свои дома перед уходом, чтобы "не отдавать их Азербайджану", несмотря на мирное соглашение. 

Покидающие Карабах армяне сжигают свои дома (видео, фото)

Фото: BBC

Свои дома поджигают жители Кельбаджарского района, который будет принадлежать Азербайджану. По неподтвержденным данным, владельцы недвижимости в Личинском районе также устраивают пожары в своих жилищах.

Напомним, документ о прекращении огня, подписанный 10 ноября, предусматривает передачу Арменией Азербайджану значительных территорий Нагорного Карабаха. Стороны обмениваются телами погибших и заложниками, а российские войска остаются на спорной территории на пять лет (с возможным продлением срока). Армения возвращает Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Личинский районы.

Покидающие Карабах армяне сжигают свои дома (видео, фото) - фото 2

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какие выгоды получат все стороны после завершения конфликта в Нагорном Карабахе и какие выводы должна для себя сделать Украина. После объявления о перемирии в Нагорном Карабахе в столице Армении начались акции протестов и массовые беспорядки в нескольких городах.








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Источник: https://regnum.ru/news/polit/3114491.html
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