Задержка дыхания на полчаса и 2-метровые ногти - удивительные рекорды Гиннеса, в которые невозможно поверить

Мы привыкли слышать о рекордах вроде самого высокого человека, поднятия самой тяжелой штанги и тому подобное. Однако во Всемирной книге рекордов существуют достижения, в которые иногда невозможно поверить.

Самые длинные ногти





Индус Шридхар Чиллал отращивал ногти на протяжении 66 лет, начиная с 16. Самый длинный ноготь на большом пальце достигает двух метров, но и остальные ненамного меньше, они сравнимы с ростом среднестатистического человека. Сохранить маникюр в целости и сохранности было не так уж и просто, почти каждую ночь индус просыпался, чтобы пошевелить рукой, а кисть сильно деформировалась от тяжести. Не так давно рекордсмен избавился от ноши и сдал ногти в музей. Вспомните Шридхара, когда после очередного сеанса маникюра ноготки вашей девушки покажутся вам слишком длинными.

Самый высокий прыжок без парашюта





Вся жизнь Люка Эйкинса была связана с авиацией, экстримом и прыжками. Американец решил не мелочиться и поставить новый мировой рекорд, а именно прыжок с высоты 7.6 км без парашюта. Чтобы сохранить жизнь, на земле была установлена натянутая сетка, по размеру в треть футбольного поля. После долгих расчетов, подготовки и тренировок Люк осуществил прыжок, за которым в прямом эфире наблюдал весь мир. Единственное, к чему призвал рекордсмен – ни в коем случае не повторять трюк.

Самое большое количество пчел на теле





Жужжание пчелы над ухом всегда настораживает, многие начинают тараторить поговорки в надежде избежать укуса, ведь укус пчелы — действительно больно. Китайский пасечник Гао Бинг сделал всё с точностью до наоборот, собрав на своём теле в общей сложности около миллиона пчёл весом в 109 кг. Чтобы избежать укусов в губы или нос, китаец постоянно курил, тем самым отгоняя пчёл от дыхательных органов. После двух тысяч ужаливаний состояние рекордсмена стало резко ухудшаться, поэтому Бинг закончил эксперимент и погрузился в горячую ванну, чтобы уменьшить боль от укусов.

Самая долгая задержка дыхания





Наверное, каждый экспериментировал с задержкой дыхания, пытаясь избавиться от икоты или плавая под водой на курорте, однако это получалось совсем недолго. Исследователи утверждают, что после 5 минут отсутствия кислорода в организме происходят изменения, ведущие к летальному исходу. Однако, испанец Алекс Сегура, видимо, не слышал об этом и пробыл под водой 24 минуты и 3 секунды, а Будимир Шобат из Хорватии со временем побил рекорд еще на 8 секунд.

Попадание мяча в корзину с самой большой высоты





После множества бросков с самого края водопада Маленцуньяне в Африке, австралиец всё же попал баскетбольным мячом в корзину Высота, к слову, составляла около 200 метров. Рекордсмен утверждает, что поставил рекорд, вдохновившись красотой места проведения эксперимента. Такой меткости позавидовал бы даже Майкл Джордан.

Люди всей планеты достигают новых высот каждый год, тем самым подтверждая, что человеческим возможностям нет предела. Однако, если вдруг вы придумаете что-то уникальное, то у вас вполне есть возможность отличиться и оставить своё имя в книге рекордов.

Ранее "Комментарии" писали о том, что елку с особым праздничным духом поставили на Ровенщине. Центральная елка города Дубно прибыла на площадь города не из какого-то сказочного леса, а ... с местного кладбища.

Также портал опубликовал 10 фото самых дорогих кошек — кроме безумной цены, они еще и невероятно милые.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!