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Забытая в Ухане “девушка с собачкой” выходит замуж за главу миграционной службы Украины

История того, как украинку не хотели возвращать домой с собакой из Китая, обернулась для нее женским счастьем

сегодня, 12:49
Автор:

Елена Волкова

В самом начале эпидемии коронавируса, которая первым захлестнула китайский мегаполис Ухань, многие сочувствовали украинке Анастасии Зинченко. Модель отказалась бросить свою собаку и эвакуироваться на родину. Спустя несколько месяцев девушка и ее четвероногий друг таки вернулись в Украину. Как выяснилось, история обернулась счастьем: Настя выходит замуж… за главу Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка, который помогал ей с возвращением из Китая. 


На своей странице в Instagram Анастасия Зинченко рассказывает, что познакомилась с будущим супругом в феврале по телефону. Сначала они обсуждали лишь варианты того, как Настя может вернуться в Украину, но через какое-то время общение стало более личным. Встретились они в апреле, когда девушка прилетела домой.

Забытая в Ухане “девушка с собачкой” выходит замуж за главу миграционной службы Украины

“Максим передал мне письмо, которое написал, и уехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила дома сама не своя, мы созвонились и он пообещал скоро приехать, это скоро произошло через два дня", - вспоминает Настя.

После самоизоляции девушка поехала в столицу к Максиму и через какое-то время он сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. 

К слову, как сообщает “ТСН”, на момент знакомства с Зинченко Соколюк был женат и воспитывал двоих детей. Однако в апреле он подал на развод и в данный момент его брак официально расторгнут. Супруга же Соколюка говорит, что они остались в хороших отношениях и продолжают вместе воспитывать детей. 

Как сообщал портал "Комментарии", Анастасия Зинченко выложила в своем аккаунте в Instagram беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.


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