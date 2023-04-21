Вызывающая кража: В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом на 20 млн канадских долларов

По данным властей, 17 апреля из грузового депо аэропорта исчез авиационный контейнер с золотом и другими ценностями на сумму 20 млн канадских долларов (около 15 млн долларов США), прибывший туда накануне вечером, пишут "Комментарии" со ссылкой на BBC.



Золота и украшение на 15 млн долларов украли в аэропорту Канады

Если факт похищения подтвердится, то это будет один из самых больших налетов в истории Канады, рядом с Большим канадским похищением кленового сиропа, когда из хранилища в Квебеке было украдено 3 тыс. тонн этого сладкого продукта почти на такую же сумму.

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"К радужке ценностей из аэропорта – случай редкий и явно обособленный, но наша команда расследует все возможные варианты ", – говорит инспектор региональной полиции Пила, в ведении которой находится аэропорт Торонто Стивен Дуйвестин .

На пресс-конференции, устроенной в четверг прямо в аэропорту, Дуйвестин сообщил, что в исчезнувшем авиационном контейнере кроме золота были и другие ценности. Власти не стали называть авиакомпанию, которая перевозила этот контейнер, откуда прибыл груз и куда он должен был попасть.

"За угоном стоит организованная преступная группировка или даже группировка, однако Дуйвестин заметил, что делать такие выводы еще рано. Прошло всего три дня, потому наши следователи изучают все возможности", — сказал коп .

Руководство аэропорта поспешило отметить, что похитители, если таковые были, не проникли в сам аэропорт, но могли получить доступ к депо, сданному в аренду третьей стороне, доступное для публики и не являющееся частью периметра безопасности аэропорта.

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