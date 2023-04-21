Вызывающая кража: В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом на 20 млн канадских долларов

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Моесеенко Валентина
По данным властей, 17 апреля из грузового депо аэропорта исчез авиационный контейнер с золотом и другими ценностями на сумму 20 млн канадских долларов (около 15 млн долларов США), прибывший туда накануне вечером, пишут "Комментарии" со ссылкой на BBC.
Золота и украшение на 15 млн долларов украли в аэропорту Канады
Если факт похищения подтвердится, то это будет один из самых больших налетов в истории Канады, рядом с Большим канадским похищением кленового сиропа, когда из хранилища в Квебеке было украдено 3 тыс. тонн этого сладкого продукта почти на такую же сумму.
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На пресс-конференции, устроенной в четверг прямо в аэропорту, Дуйвестин сообщил, что в исчезнувшем авиационном контейнере кроме золота были и другие ценности. Власти не стали называть авиакомпанию, которая перевозила этот контейнер, откуда прибыл груз и куда он должен был попасть.
Руководство аэропорта поспешило отметить, что похитители, если таковые были, не проникли в сам аэропорт, но могли получить доступ к депо, сданному в аренду третьей стороне, доступное для публики и не являющееся частью периметра безопасности аэропорта.
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