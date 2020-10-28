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Выдержал атаку 63 килограммов пчел: мужчина установил новый рекорд (видео)

Китаец попал в Книгу рекордов Гиннесса

сегодня, 15:55
Автор:

Любовь Блажко

Житель китайского городского округа Ичунь, провинция Цзянси, решился на очень смелый эксперимент: покрыл себя 63 килограммами живых пчел, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гинесса. Об этом пишет издание segodnya.

Выдержал атаку 63 килограммов пчел: мужчина установил новый рекорд (видео)

Мужчина установил новый рекорд. Фото: unsplash

Смельчак по имени Жуань Лянмин решился высыпать на себя несколько тазиков с пчелами, не используя при этом специальный костюм или другие защитные средства. Это сразу же сняли на видео, которое уже опубликовано на официальной странице Guinness World Records. 

Стоит отметить, что ролик собрал более 6-ти миллионов просмотров. Можно увидеть, как постепенно мужчина превращается в огромную коричневую статую, всю облепленную пчелами. Известно, что когда эксперты из Книги рекордов засчитали рекорд, то специально обученные люди сразу же помогли Лянмину избавиться от насекомых.

Пользователи были невероятно удивлены тем, как можно выдержать нечто подобное на своем теле. "Я потеряла дар речи", "Как это вообще возможно?", "Этот мужчина – настоящий герой Книги рекордов Гиннесса", "Я сейчас упаду в обморок от этих кадров", — писали люди после увиденного. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, "Самый страшный мужчина в мире" побил сразу два мировых рекорда. Благодаря тому, что мужчина сделал наибольшее количество изменений в своем теле (цифра достигла 516), он побил сразу два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Из-за такого яркого внешнего преображения Рольфа называют "самым страшным в мире". 


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