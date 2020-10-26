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"Самый страшный мужчина в мире" побил сразу два мировых рекорда (фото)

Мужчину из-за необычной внешности называют "самым страшным в мире"

сегодня, 13:57
Автор:

Любовь Блажко

Речь идет о Рольфе Бухгольце, который живет в городе Дортмунд (Германия). Ему сейчас 61, и он не боится делать смелые эксперименты со своей внешностью. Об этом пишет издание segodnya.

"Самый страшный мужчина в мире" побил сразу два мировых рекорда (фото)

"Самый страшный мужчина в мире" побил сразу два мировых рекорда. Фото: segodnya

Благодаря тому, что мужчина сделал наибольшее количество изменений в своем теле (цифра достигла 516), он побил сразу два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Из-за такого яркого внешнего преображения Рольфа называют "самым страшным в мире". 

Специалисты из Guinness World Records рассказывают, что самое удивительное в этой истории то, что мужчина даже не побоялся имплантировать в лоб "рога", перекрасить свои глазные яблоки в черный и раздвоить язык. 

Стоит отметить, что Рольф сделал рекордное количество пирсингов на своем теле: 453 прокола, 158 из которых в зоне губ и 37 – вокруг бровей. Но самое интересное заключается в том, что он даже и не думает останавливаться на этом. 

Известно, что такими кардинальными изменениями Бухгольц начал интересоваться, когда сделал свою первую татуировку. На тот момент ему было 40 лет. Сейчас же мужчина воспринимает свои внешние эксперименты как увлечение, которое навсегда его изменило. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, девушка изменилась до неузнаваемости после отказа от алкоголя и наркотиков. Жительница шотландского города Килмарнок решила поделиться своей историей, показав, как изменилась ее жизнь после избавления от алкогольной и наркотической зависимости. Эйнсли Лаудон опубликовала фотографии кардинального преображения на своей странице в Instagram. 


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