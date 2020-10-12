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Невероятно: девушка изменилась до неузнаваемости после отказа от алкоголя и наркотиков (фото)

Своей историей Эйнсли Лаудон захотела вдохновить других людей

сегодня, 20:07
Автор:

Любовь Блажко

Жительница шотландского города Килмарнок решила поделиться своей историей, показав, как изменилась ее жизнь после избавления от алкогольной и наркотической зависимости. Эйнсли Лаудон поделилась фотографиями своего кардинального преображения на своей странице в Instagram, передает издание segodnya.

Невероятно: девушка изменилась до неузнаваемости после отказа от алкоголя и наркотиков (фото)

Девушка поделилась своей историей успеха. Фото: pixabay

В 2018 девушка стала участницей группы Cocaine Anonymous, в которой и прошла нелегкий путь от зависимости до полного выздоровления. Благодаря этому ее жизни изменилась в лучшую сторону: Эйнсли перестала употреблять алкоголь и наркотики, даже нашла новую работу. Она рассказала, что в такие проблемы у нее начались еще в подростковом возрасте. 

"Мне казалось, что если подростки напиваются – это нормально. До какого-то момента все действительно было под контролем. Но со временем употребление алкоголя переросло в зависимость, к которой добавилась тяга к кокаину", — говорит Лаудон.

Девушка добавила, что ее постоянный пьяный и не совсем адекватный вид лишал ее работы, потому что ее сразу увольняли. Перед ней был выбор: отправиться в тюрьму, покончить с собой или побороть свою зависимость. Как видим, Эйнсли выбрала последний вариант и решила поделиться своей личной историей, чтобы вдохновить тех людей, которые оказались в подобной ситуации. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, парень на 100 дней отказался от популярного напитка и поделился результатом.


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