Невероятно: девушка изменилась до неузнаваемости после отказа от алкоголя и наркотиков (фото)

Жительница шотландского города Килмарнок решила поделиться своей историей, показав, как изменилась ее жизнь после избавления от алкогольной и наркотической зависимости. Эйнсли Лаудон поделилась фотографиями своего кардинального преображения на своей странице в Instagram, передает издание segodnya.

Девушка поделилась своей историей успеха. Фото: pixabay

В 2018 девушка стала участницей группы Cocaine Anonymous, в которой и прошла нелегкий путь от зависимости до полного выздоровления. Благодаря этому ее жизни изменилась в лучшую сторону: Эйнсли перестала употреблять алкоголь и наркотики, даже нашла новую работу. Она рассказала, что в такие проблемы у нее начались еще в подростковом возрасте.

"Мне казалось, что если подростки напиваются – это нормально. До какого-то момента все действительно было под контролем. Но со временем употребление алкоголя переросло в зависимость, к которой добавилась тяга к кокаину", — говорит Лаудон.

Девушка добавила, что ее постоянный пьяный и не совсем адекватный вид лишал ее работы, потому что ее сразу увольняли. Перед ней был выбор: отправиться в тюрьму, покончить с собой или побороть свою зависимость. Как видим, Эйнсли выбрала последний вариант и решила поделиться своей личной историей, чтобы вдохновить тех людей, которые оказались в подобной ситуации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!