Невероятно: девушка изменилась до неузнаваемости после отказа от алкоголя и наркотиков (фото)

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Любовь Блажко
Жительница шотландского города Килмарнок решила поделиться своей историей, показав, как изменилась ее жизнь после избавления от алкогольной и наркотической зависимости. Эйнсли Лаудон поделилась фотографиями своего кардинального преображения на своей странице в Instagram, передает издание segodnya.
Девушка поделилась своей историей успеха. Фото: pixabay
В 2018 девушка стала участницей группы Cocaine Anonymous, в которой и прошла нелегкий путь от зависимости до полного выздоровления. Благодаря этому ее жизни изменилась в лучшую сторону: Эйнсли перестала употреблять алкоголь и наркотики, даже нашла новую работу. Она рассказала, что в такие проблемы у нее начались еще в подростковом возрасте.
Девушка добавила, что ее постоянный пьяный и не совсем адекватный вид лишал ее работы, потому что ее сразу увольняли. Перед ней был выбор: отправиться в тюрьму, покончить с собой или побороть свою зависимость. Как видим, Эйнсли выбрала последний вариант и решила поделиться своей личной историей, чтобы вдохновить тех людей, которые оказались в подобной ситуации.
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