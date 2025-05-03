Впечатляющее открытие: ученые раскрыли невиданный парадокс счастья

Феномен психологического истощения, связанного с поиском счастья, активно исследуется уже более десяти лет. Но только недавно ученым из Университета Торонто удалось приблизиться к пониманию его истинных причин.

Фото: из открытых источников

Согласно результатам исследования, постоянная погоня за счастьем может приводить к умственному перенапряжению. Это, в свою очередь, уменьшает способность личности управлять своими импульсами, принимать взвешенные решения и сопротивляться вредным соблазнам. Таков парадокс: чем больше человек пытается стать счастливым, тем дальше он от этого состояния.

Как отмечает Сэм Маглио, один из исследователей, чрезмерное стремление к радости сравнимо со снежным шаром — с каждым новым оборотом оно набирает обороты и забирает все больше энергии. Человек теряет ресурсы, необходимые для реального ощущения удовольствия от жизни.

Ученый рекомендует изменить подход: вместо того, чтобы фанатично стремиться к счастью, стоит научиться замечать приятные моменты, которые уже есть в жизни. Это позволяет снизить психологическую нагрузку и сохранить эмоциональный баланс.

Маглио также сравнивает эту проблему с вечерней усталостью после тяжелого рабочего дня. Когда ресурсы исчерпаны, человеку трудно сконцентрироваться на чем-то полезном, и он предпочитает пассивные или даже вредные занятия — вроде бесцельного пролистывания ленты в соцсетях.

Еще один важный аспект – влияние индустрии саморазвития. Она создает иллюзию, что счастье – это обязанность, которой нужно достигать через определенные действия или практики. Но если рассматривать счастье как нечто, что можно "владеть" или "накопить", оно превращается в источник напряжения.

Исследователи призывают относиться к счастью как к песку в ладони: если сжать руку слишком сильно, он высыпается. То есть вместо погони следует позволить себе жить в данный момент, не перегружая себя ожиданиями.

Портал "Комментарии" писал, что в ежегодном отчете World Happiness Report за 2025 год Украина заняла 111 место среди 147 стран, что на шесть позиций ниже по сравнению с предыдущим годом.