Воздух с концерта Канье Уэста продают на eBay: цена шокирует

Американский рэпер Канье Уэст на днях презентовал свой новый альбом "Donda", который выйдет в начале августа. Мероприятие проходило на стадионе в Атланте для ограниченного числа людей. И тем, кто не смог на него попасть, предлагают купить воздух, собранный на концерте. И да, за этот пакет с воздухом на eBay ведутся торги.

Канье Уэст | Фото: Rich Fury / Invision / AP / Scanpix / LETA

Фанат Канье Уэста решил заработать, поэтому создал объявление на eBay и предложил другим поклонникам американского исполнителя, купить пакет с воздухом, собранном на его концерте, который прошел в Атланте. Пользователь под ником imacanon16canz предоставил фотодоказательства, что воздух действительно собран с концерта Канье Уэста.

Стартовая цена пакета составила 3333 доллара, но потом сумма поднялась до 10 200 долларов. Торги закончатся через два дня, так что товар, скорее всего, еще вырастет в цене.





К слову, это не первый раз, когда поклонники творчества Канье Уэста пытаются заработать в интернете таким образом. В 2015 году один из фанатов за воздух, собранный во время выступления Канье Уэста, заработал более 60 тысяч долларов.

Напомним, что популярный хип-хоп исполнитель Канье Уэст в прошлом году представил новые кроссовки собственного бренда Yeezy Mafia, которые стали мемом в сети. Пользователи сравнили их с хинкали, японскими пельменями и другими мучными изделиями из теста.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британская компания My Baggage, занимающаяся доставкой багажа, решила удивить своих клиентов и запустила в продажу бутылки со свежим воздухом. Приобрести бутылку 0,5 л можно за 33 доллара (около 936 гривен).

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