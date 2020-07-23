Во Франции дети выпрыгнули из пылающей высотки в толпу людей (видео)

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Елена Волкова
В Гренобле (Франция) с двумя маленькими детьми произошла невероятная история: братья чудом спаслись во время пожара, прыгнув с высоты в толпу людей. Об этом сообщает BFM-TV.
Известно, что 10-летний и 3-летний мальчики были дома одни, когда в их гостинной начался пожар. Чтобы спастись от огня, старший брат сбросил младшего с третьего этажа, где уже стояла толпа соседей. К счастью, малыша поймали, и он не пострадал. Удостоверившись, что с братом все хорошо, старший тоже прыгнул вниз. В результате, мальчиков увезла скорая на обследование, однако серьезных травм у ребят нет и их скоро выпишут.
Всего же в результате этого пожара госпитализировали 17 человек, в том числе четверых соседей, которые ловили братьев. Известно, что один из героев сломал запястье.
Напомним, в Китае произошла невероятная история спасения двухлетнего малыша, который выпал из окна пятого этажа прямо в руки мужчине. Родители оставили 2-летнего ребенка одного, и тот вылез на окно и зацепился за кондиционер. Мальчика заметили соседи, которые быстро развернули ковры, чтобы словить ребенка и смягчить падение. Однако поймал его мужчина, который стал на стул и протянул руки. Малыш чудом приземлился прямо в руки местному жителю и не пострадал. Героя, который в результате инцидента получил травму руки, уже отметила местная власть и благодарные за жизнь ребенка родители.
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