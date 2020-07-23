kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.07.2020

BTC/USD

9518.96

ETH/USD

264.18

LTC/USD

44.97

НБУ 23.07.2020

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно Во Франции дети выпрыгнули из пылающей высотки в толпу людей (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Франции дети выпрыгнули из пылающей высотки в толпу людей (видео)

В Сеть попало видео масштабного пожара во Франции, во время которого двух братьев, прыгающих из окна, ловила толпа людей

сегодня, 11:08
Автор:

Елена Волкова
Во Франции дети выпрыгнули из пылающей высотки в толпу людей (видео)

В Гренобле (Франция) с двумя маленькими детьми произошла невероятная история: братья чудом спаслись во время пожара, прыгнув с высоты в толпу людей. Об этом сообщает BFM-TV.

Известно, что 10-летний и 3-летний мальчики были дома одни, когда в их гостинной начался пожар. Чтобы спастись от огня, старший брат сбросил младшего с третьего этажа, где уже стояла толпа соседей. К счастью, малыша поймали, и он не пострадал. Удостоверившись, что с братом все хорошо, старший тоже прыгнул вниз. В результате, мальчиков увезла скорая на обследование, однако серьезных травм у ребят нет и их скоро выпишут. 

Всего же в результате этого пожара госпитализировали 17 человек, в том числе четверых соседей, которые ловили братьев. Известно, что один из героев сломал запястье.

Напомним, в Китае произошла невероятная история спасения двухлетнего малыша, который выпал из окна пятого этажа прямо в руки мужчине. Родители оставили 2-летнего ребенка одного, и тот вылез на окно и зацепился за кондиционер. Мальчика заметили соседи, которые быстро развернули ковры, чтобы словить ребенка и смягчить падение. Однако поймал его мужчина, который стал на стул и протянул руки. Малыш чудом приземлился прямо в руки местному жителю и не пострадал. Героя, который в результате инцидента  получил травму руки, уже отметила местная власть и благодарные за жизнь ребенка родители.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!